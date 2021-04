Obsèques d'Yves Rénier : sa femme Karin éprouvée mais soutenue par ses fils, le clan fait face

Dans la matinée du 30 avril, l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) accueillait les obsèques d'Yves Rénier, mort le 24 avril à 78 ans, victime d'un malaise cardiaque à son domicile. Avec la crise sanitaire, la jauge des participants était réduite. La famille du défunt acteur s'est serrée les coudes face à ce dur moment.

Karin Rénier, celle qui a partagé la vie d'Yves pendant presque trois décennies et était son pilier, est apparue particulièrement éprouvée. Tout de noir vêtue avec son masque de protection contre le coronavirus, elle a pu compter sur son clan pour faire face avec dignité. Elle était notamment entourée de ses deux fils, Jules, né le 4 octobre 1997, et Oscar né le 10 mai 2000. Gala nous a appris que le premier étudie à l'EDHEC Business School de Lille, et s'intéresse à la production dans le cinéma et que le second poursuit des études d'informatique à l'Epitech Paris.

Le reste du clan était composé de Lola Zidi-Rénier, elle aussi émue aux larmes. Celle qui est chanteuse, et que le public avait pu voir dans The Voice, est née le 15 décembre 1986 de l'histoire entre Yves Rénier et Hélène Zidi. Une fille qui a entretenu une relation compliquée mais faite d'amour avec son célèbre paternel. Était aussi présente Samantha Rénier, la fille aînée du défunt, née le 3 décembre 1974 de l'histoire entre Yves et Virginie. Devenue comédienne, elle avait donné la réplique à son père dans Commissaire Moulin puis est apparue dans Famille d'accueil et plus récemment Demain nous appartient.