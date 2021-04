Yves Rénier : Mort du très populaire acteur à 78 ans

Le show business est en deuil. Ce 24 avril, on apprend la mort d'un populaire acteur : Yves Rénier. Une terrible annonce faite par sa famille auprès de l'Agence France Presse. Celui qui avait longtemps incarné un flic sur TF1 dans Commissaire Moulin avait 78 ans.

C'est sa femme Karin qui a relaté la terrible nouvelle. Yves Rénier est mort dans la nuit du 23 au 24 avril, victime d'un malaise cardiaque. Un drame survenu à leur domicile de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Depuis la fin de la série Commissaire Moulin (diffusée de 1976 à 2008), il avait multiplié les rôles apparaissant dans diverses séries comme Plus Belle La Vie, Section de recherches ou encore Léo Matteï, Brigade des mineurs. Récemment, il avait également tenu des rôles dans les téléfilms à succès Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi - dont il était le réalisateur - véritable carton d'audience avec une moyenne de 7,7 millions de téléspectateurs, Il avait obtenu le Trophée du Film Français pour ce téléfilm ou La Traque - là encore aux manettes - vu par 4,5 millions de téléspectateurs. Il avait aussi retrouvé son amie Muriel Robin pour jouer dans son téléfilm à sketchs I love you coiffure.

Yves Rénier, né le 29 septembre 1942 à Berne en Suisse, avait entamé sa carrière d'acteur dans les années 1960 avec Le Comte de Monte-Cristo de Claude Autant-Lara au cinéma et Les Jours heureux de Arnaud Desjardins à la télévision. Toute sa vie il naviguera entre petit écran - il avait rencontré un très beau succès dès 1965 dans la mini-série Belphégor de Claude Barma - et grand écran tournant avec des personnalités majeures comme Jean-Pierre Mocky (Les Vierges), Diane Kurys (Diabolo menthe), Roman Polanski (Frantic) ou encore Bertrand Blier (Merci la vie), Jean-Marie Poiré (Les Anges gardiens), Gabriel Aghion (Absolument fabuleux)...

Scénariste, acteur, réalisateur, Yves Rénier pratiquait également le doublage. Il prêtait ainsi sa voix rocailleuse à Tommy Lee Jones ou Paul Hogan. A cela venait aussi s'ajouter une expérience d'animateur télé notamment pour le programme Affaires criminelles.

Yves Rénier laisse derrière lui sa femme Karin et ses quatre enfants : Jules et Oscar ainsi que Samantha, née de sa relation avec Virginie et enfin Lola née de son histoire avec Hélène Zidi.