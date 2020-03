Samantha Rénier: Pourquoi son fils ne regarde pas Demain nous appartient (EXCLU)

Du lundi au vendredi, toutes les semaines depuis le mois de juillet 2017, Demain nous appartient cartonne sur TF1. Chaque soir, plus de 3,5 millions de Français s'agglutinent devant leur écran pour suivre les aventures des familles sétoises mises en valeur par la série. Samantha Rénier, qui a incarné la diabolique Pauline Molina pendant deux arches scénaristiques, n'a en revanche pas réuni les membres de sa famille devant la petite lucarne pour une raison très simple... il n'y a pas d'écran à la maison. "Mon fils est en internat parce que, sinon, je ne peux pas travailler malheureusement, précise-t-elle à Purepeople. Il n'y a pas de télé là-bas, ni chez nous. Je l'ai enlevé il y a dix-huit ans quand Le Loft a commencé. Je regarde tout en replay. Ce n'est pas très bien de la part d'une comédienne de dire ça, mais voilà, on choisit vraiment ce qu'on regarde !"

Il ne suis pas particulièrement ma carrière

Vous l'ignoriez peut-être, mais Samantha Rénier ne tient pas son nom de nulle part – ni son talent ou ses yeux clairs, d'ailleurs. Elle est la fille de l'acteur Yves Rénier, avec qui elle a joué à de multiples reprises. "Il ne regarde pas non plus Demain nous appartient, précise-t-elle toutefois. Il ne suis pas particulièrement ma carrière. Il n'a jamais vu Famille d'accueil. C'est plutôt moi qui le rejoins dans son univers que l'inverse. Ce qui l'intéresse, ce sont les histoires de polars, des choses comme ça. C'est notre rapport. C'est lui qui m'embarque. Il ne va pas me dire qu'il veut absolument voir ce que je fais, il n'est pas comme ça. Mais il sait quelle comédienne je suis, il adore bosser avec moi. Dès qu'il peut m'emmener dans son univers, il le fait avec grand plaisir."