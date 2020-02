Samantha Rénier: Un grave accident l'a aidée dans Demain nous appartient (EXCLU)

Jouer les grandes méchantes n'est pas une sinécure ! Pour Samantha Rénier, qui incarne l'infâme Pauline Molina dans la série Demain nous appartient, il s'agissait d'un sacré challenge. Jusqu'à présent, elle n'avait eu que des rôles relativement positifs (Famille d'accueil, Jacqueline Sauvage, Section de recherches...). Mais surtout, elle ne s'attendait pas à ce que son retour sur TF1 ait autant d'impact, sur les téléspectateurs comme sur elle. "C'est trop facile de toujours donner le bon côté de soi-même en tant qu'actrice, explique-t-elle à Purepeople. Mais ça n'a pas été évident. Changer à ce point, c'était très engageant. Pendant tout le temps du tournage, j'avais le corps de Pauline imprégné en moi."

J'ai été sous morphine pendant longtemps

Il faut dire qu'en giflant Flore – Anne Caillon – au cimetière de Sète, en tentant de se débarrasser de son fils Luke – Martin Daquin – ou en forçant sa famille à la suivre aux États-Unis en pleine année scolaire, Pauline Molina a eu très peu d'instants de répit. La moindre de ses apparitions était, ces dernières semaines, source de conflit, de violence, de regards perçants emplis de haine. "La dernière scène que j'ai jouée, où Pauline est sous camisole, était par exemple très compliquée, poursuit Samantha Rénier. Je n'ai jamais pris de médicaments de ma vie, donc je ne savais pas trop ce quel effet ça fait. J'ai juste eu l'expérience d'un accident de voiture assez grave. J'ai été sous morphine pendant longtemps. Je me suis dit que j'allais me raccrocher à ça. Je m'y suis replongée pendant la journée de tournage. Le soir, j'étais à ramasser à la petite cuillère."

Le retour de Pauline Molina est-il possible ?

Internée après avoir vrillé, en direction du côté obscur, Pauline Molina ne risque pas de réapparaître sur TF1 de sitôt. Dommage pour son interprète, qui a porté à bout de bras l'un des personnages les plus complexes de la série. "Ça imprègne, ça n'a pas été facile de sortir de cet état-là", conclut-elle à propos de sa prestation. Espérons que les scénaristes finiront par avoir une pensée pour elle, à nouveau...