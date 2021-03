La Traque : Le fils de Michel Fourniret outré par la diffusion du téléfilm, le producteur réplique

"Ce film n'est pas à leur gloire", se défend Franck Calderon, le producteur de La Traque, dont le premier volet est diffusé ce lundi 15 mars sur TF1. Pour lui, l'intrigue se concentre sur le travail des enquêteurs, joués par François-Xavier Demaison et Mélanie Bernier Il répond ainsi aux accusations de Selim Fourniret, fils de Michel Fourniret et Monique Olivier, qui accuse la production de chercher à glorifier ses parents.

Le terrible couple Fourniret-Olivier, qui a sévi entre la France et la Belgique de 1987 à 2003, est interprété par Philippe Torreton, méconnaissable et Isabelle Gélinas. Franck Calderon assure que l'intention d'Yves Rénier, réalisateur du téléfilm, est de mettre en lumière le travail des policiers face à Michel Fourniret, pour éviter qu'il échappe à la justice française. "On ne raconte pas l'histoire de Michel Fourniret, on ne raconte pas l'histoire de Monique Olivier. On ne voit pas comment ils vivent, on ne voit pas les crimes", a martelé le producteur au micro de France Info.

Le producteur répond aux nombreuses indignations qui se sont succédées ces dernières semaines, remettant en cause le bien fondé du téléfilm. Après le père d'Estelle Mouzin, dont Michel Fourniret a avoué le meurtre, qui s'est dit écoeuré par le projet, c'est l'un des cinq enfants de l'Ogre des Ardennes, Sélim Fourniret, qui s'oppose à sa diffusion. Dans une série de messages sur son compte Twitter, celui qui se présente comme "le fruit de deux monstres", estime que La Traque est une campagne de propagande se basant essentiellement sur les dires de Monique Olivier.

Pour se justifier face à ceux qui l'accusent d'opportunisme et d'exploiter le malheur des autres, Franck Calderon fait un parallèle avec d'autres grandes tragédies de l'histoire récente. "On n'a pas attendu que tous les survivants des camps de la mort soient décédés pour faire des films sur la Seconde Guerre mondiale et les camps. On a besoin de revivre ces choses, de regarder notre histoire", prend-il en exemple, indiquant que tant que l'oeuvre est digne est bien faite, elle a une utilité.