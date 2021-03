Philippe Torreton métamorphosé en Michel Fourniret : sa transformation bluffante en images

Ce lundi 15 mars 2021, TF1 diffuse La Traque, téléfilm signé Yves Rénier retraçant la première année d'enquête en Belgique après l'arrestation de Michel Fourniret, accusé d'une tentative d'enlèvement. C'est Philippe Torreton qui incarne l'Ogre des Ardennes. Et pour ce rôle, l'acteur de 55 ans s'est complètement métamorphosé physiquement. Une transformation bluffante qu'il explique auprès de nos confrères du Parisien.

Incarner Michel Fourniret, condamné pour les meurtres de huit femmes et qui purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité, n'a rien d'évident pour Philippe Torreton. Surtout que, physiquement, la ressemblance avec le tueur en série n'est pas flagrante... Mais après un long travail de transformation, l'illusion est parfaite : même barbe grise, même regard, même visage sombre, même air grave, même nonchalance.

"D'habitude, pour tous les autres personnages, on peut faire un chemin d'appropriation, d'empathie, même sur des rôles pas très positifs. Mais là, je trouve ce mec horrible et je n'avais pas envie de gratter un peu pour savoir qui il est, lance Philippe Torreton. Il fallait juste provoquer quelque chose de répulsif dans le peu qu'on le voit à l'écran. Je voulais un maquillage qui agisse comme un masque, instaure une distance et me protège."

Philippe Torreton transformé physiquement : un travail de Titan en coulisses

C'est ainsi qu'avec le maquilleur Pierre-Olivier Persin, qui avait fait son nez de Cyrano de Bergerac, l'acteur s'est concentré sur "les sourcils, la chevelure, quelques ombres sur le visage". "J'ai des prothèses autour des yeux, une sorte de bouton que lui a sur la tempe et un nez en quatre parties. Après un premier essai insatisfaisant, on a compris qu'on tenait quelque chose le jour où deux personnes de la production sont venues dans l'atelier. C'est moi qui ai ouvert la porte et j'ai vu dans leurs yeux un malaise", se souvient l'époux de la journaliste et chroniqueuse Elsa Boublil.

Mais le physique ne suffit pas : les premières images de La Traque en témoignent, Philippe Torreton s'est glissé dans la peau de Michel Fourniret et a adopté son attitude. "Je me suis basé sur les témoignages de policiers belges et français qui l'ont eu en face d'eux. Ils racontent ce mélange de hauteur, de dédain et en même temps d'amabilité, d'échanges extrêmement courtois. Il ne parlait que quand il voulait, comme s'il était maître du temps, comme s'il éprouvait un plaisir à voir les enquêteurs patauger", confie-t-il. Un personnage glaçant...

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce lundi 15 mars 2021 afin de suivre La Traque, téléfilm sur Michel Fourniret en deux parties de cinquante et quarante minutes.