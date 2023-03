Philippe Torreton : Énorme fête avec sa discrète femme Elsa, Elsa Zylberstein et Rebecca Marder complices

Après la déception de ne pas avoir décroché autant de nominations aux César qu'espéré, puisqu'aucun acteur n'y a été cité, puis la satisfaction, finalement d'en repartir avec deux statuettes (Meilleurs Costumes et Meilleurs Décors), les équipes du film Simone, le voyage du siècle, sorti en octobre dernier, se sont réunies pour fêter un record d'entrées : en 2022, c'est le film français qui a été le plus vu au cinéma, avec plus de 2 500 000 entrées !

Un très beau score qui les place devant Novembre, notamment, ou encore L'Elève Ducobu, deux films très populaires, et qu'ils étaient visiblement ravis d'avoir atteint au vu de leurs sourires le 8 mars lors de leurs retrouvailles autour d'un cocktail dinatoire. Vêtue d'un chemisier bleu et d'un pantalon brillant de mille feux, l'actrice principale Elsa Zylberstein, qui incarnait dans le film une Simone Veil bouleversante, était rayonnante et a posé avec tous les acteurs et producteurs présents.

Mais le couple qui a attiré tous les regards, c'est bien celui formé par Philippe Torreton et la journaliste Elsa Boublil : l'acteur qui incarne André Perdriau dans le film était venu accompagné de sa superbe compagne, en général plutôt discrète à ses côtés. Pourtant, le couple se connait depuis de nombreuses années : cette année, ils fêteront leurs 15 ans de mariage.

Rebecca Marder et Elsa Zylberstein, duo complice

Parents de deux enfants ensemble (Jeanne et Simon, nés en 2008 et 2011), ils semblaient en tout cas ravis de cette sortie festive. Pour rappel, Philippe Torreton a deux enfants ainés, Louis et Marie, nés de son mariage avec la réalisatrice Anne-Marie Etienne, et un petit fils, encore très jeune. Et était très heureux de retrouver Elsa Zylberstein mais également Olivier Dahan, le réalisateur du biopic, arrivé au bras de sa magnifique compagne brune.

Autres actrices importantes du film, Sylvie Testud, qui avait déjà participé à La Môme, l'un des premiers biopics du réalisateur et la jeune pépite Rebecca Marder avaient fait le déplacement. Nommée au César du meilleur espoir féminin pour un autre rôle, la jeune femme est apparue très complice avec Elsa Zylberstein, qui jouait le même rôle qu'elle, celui de Simone Veil... avec quelques années de plus !

Des retrouvailles, en tout cas, qui faisaient plaisir à voir et qui n'ont sans doute pas été organisées au hasard : en effet, le 8 mars marque la Journée de lutte pour les droits des femmes, une journée idéale pour rendre hommage à Simone Veil, porteuse de la loi pour le droit à l'IVG en 1975.