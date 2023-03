Benjamin Lavernhe et Rebecca Marder en couple : histoire d'amour ultra-discrète pour les deux comédiens

Ils comptent tous les deux parmi les espoirs les plus prometteurs du cinéma français. Benjamin Lavernhe et Rebecca Marder sont deux véritables étoiles montantes et ne cessent de gravir les échelons au fil des ans et des nombreux projets auxquels ils prennent part. Ils se sont rencontrés à la Comédie-Française : elle a intégré la troupe en 2015 et l'a quittée en 2021, lui y est entré en 2012 et a été nommé sociétaire en 2019. Ils se retrouvent aujourd'hui à l'écran dans le film De grandes espérances réalisé par Sylvain Desclous, référence évidente au livre éponyme de Charles Dickens, qui sortira dans toutes les salles obscures le 22 mars prochain.

Et si dans ce long-métrage, ils incarnent un couple qui va devoir préserver un terrible secret alors qu'ils comptent tous les deux parmi les hautes sphères du pouvoir, ils sont également ensemble dans la vie réelle ! Effectivement, dans une interview commune accordée au magazine Paris Match dans son édition du 16 mars 2023, on apprend que les deux acteurs vivent le grand amour mais demeurent particulièrement discrets à ce sujet. Cependant, les quelques photographies que l'on peut observer d'eux ensemble ces dernières années - les premiers clichés remontent à 2020, qui sont à retrouver dans notre diaporama, ne laissent guère la place au doute.

C'est beau comme tu le dis...

Et pourtant durant cet entretien fleuve, le couple n'évoque pas à la moindre reprise sa vie personnelle. On ne retrouve même pas une petite référence. Et ce, même si leur complicité est plus qu'évidente tant ils se complimentent l'un et l'autre. "C'est beau comme tu le dis...", répond Rebecca Marder à une phrase de son conjoint. "C'est ce qui rend son personnage complexe, trouble, mais Rebecca a l'intelligence de le jouer avec beaucoup de pureté", déclare quant à lui l'acteur. "Benjamin a cette expression quand il lit un script trop écrit : 'Ça sent le papier.' [Rires]", surenchérit la comédienne. Autant de preuves de leur amour fusionnel, sur lequel le couple finira peut-être par communiquer à l'avenir.