Philippe Torreton grand-père pour la première fois : il s'inquiète pour son petit-fils de sept mois

S'il est assez rare que Philippe Torreton aborde le sujet de sa famille, lorsqu'il le fait on peut être sûr que c'est pour une raison importante ! Engagé, et notamment dans l'écologie, l'acteur de 56 ans a confié au Parisien ses craintes au sujet de la planète et notamment pour son premier petit-fils, né il y a sept mois et qu'il évoque pudiquement pour le journal.

Une naissance (plutôt discrète) qui a fait s'interroger le comédien sur le futur : "Si j'étais célibataire, je m'en foutrais peut-être, mais j'ai des enfants, même un petit-fils depuis sept mois. Quand je le regarde sourire, je me demande ce qu'on lui prépare ? Quand il aura 80 balais, qui peut dire sur quelle Terre et comment il vivra ?"

Des questions légitimes qu'il confie au journal et qui l'ont poussé à accepter ce spectacle, Nous y voilà, monté en collaboration avec le batteur de Téléphone, Richard Kolinka, et Aristide Rosier.

Tous trois ont décidé de vouer une véritable ode à la nature, en rapprochant plusieurs textes forts en musique. Un show important pour celui qui s'était engagé en politique et qui est habitué à monter sur les planches. Entré à la Comédie Française entre 1990 et 1999, il a également partagé les planches avec sa fille aînée Marie.

Devenue actrice comme son père, un métier qui "était en [elle]" et qui a occasionné une période de "froid" entre eux, celle-ci a un frère, Louis, et deux demi-frères et soeurs, Jeanne et Simon, issus du deuxième mariage de son père avec Elsa Boublil. Philippe Torreton, qui s'inquiète donc beaucoup pour eux, tente quant à lui de faire des efforts quotidiens pour le climat.

"J'ai une voiture électrique, mais je me déplace en transports en commun pour venir à Paris depuis Fontenay-sous-Bois. On a des poules dans le jardin pour transformer nos déchets d'assiette en oeufs, ça marche très bien. On essaye d'acheter le plus bio et local possible, de manger de saison, de modérer notre consommation de viande, de limiter nos dépenses accessoires, aussi, de se demander quand on achète quelque chose si on en a vraiment besoin".

Responsable, l'acteur qui a partagé sa vie avec Claire Chazal essaye de "privilégier le made in France quand c'est possible". Pour autant, il reste réaliste, "plus on a d'argent et plus c'est simple, et possible. On peut inviter les gens à faire attention, s'ils n'en ont pas les moyens...". La pièce de théâtre se joue du mardi au dimanche à la Comédie Française.