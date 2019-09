Philippe Torreton : Après le "froid", il s'est réconcilié avec sa fille Marie

Alors que Chiara Mastroianni admettait récemment avoir déçu sa mère Catherine Deneuve en ne faisant pas d'études au profit d'une carrière dans le cinéma, sa consoeur Marie Torreton partage exactement la même expérience de vie. Dans les pages de Gala, elle raconte le "froid" entre elle et son père Philippe Torreton quand elle a choisi de mettre fin à sa scolarité...

Depuis le 10 septembre et jusqu'au 9 octobre, Philippe Torreton donne la réplique à sa fille Marie sur la scène de La Scala de Paris, dans la pièce La Vie de Galilée. Un duo que l'on n'était pourtant pas certain de voir un jour. En effet, l'année de son bac, la jeune femme décide de tout planter pour faire du théâtre. Une décision qui a jeté un "froid" entre eux comme ils l'ont confié à Gala. "Je voulais qu'elle passe au moins son bac. Elle n'avait jamais pris de cours de comédie. Or c'est un métier parfois ingrat, affolant, plein de dangers. (...) Hommes ou femmes, j'avais aussi peur qu'elle tombe sur des metteurs en scène intrusifs ou manipulateurs", justifie le comédien de 53 ans.

Quant à Marie Torreton, dont la maman est la réalisatrice Anne-Marie Étienne, elle affirme que ses envies de comédie n'ont jamais été un caprice. La jeune femme relate des souvenirs précis d'elle, enfant, assistant aux spectacles de son père. "J'adorais m'amuser dans les loges et me déguiser avec les costumes. Je savais que devenir comédienne me rendrait forcément heureuse. C'était en moi", jure-t-elle. Ainsi, elle s'est inscrite au conservatoire Gustave-Charpentier dans le 18e arrondissement de Paris et a appris avec un prof "formidable". Résultat, elle a aujourd'hui réalisé son rêve...