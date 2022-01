Claire Chazal de nouveau en couple ? On connaît enfin la vérité

Depuis la fin de son idylle avec Arnaud Lemaire il y a 6 ans, Claire Chazal se fait plus discrète sur ses amours. Pourtant, la journaliste de TF1 a récemment été aperçue très proche de l'acteur Roschdy Zem lors de la 46e édition des Césars qui s'est déroulée à l'Olympia le 12 mars 2021. Celui qui a obtenu le César du Meilleur Acteur pour son rôle dans le film Roubaix, une lumière a été très tactile avec l'animatrice de l'émission Entrée Libre n'hésitant pas à poser tendrement l'un de ses bras sur ses épaules. Alors, y-aurait-il de l'amour dans l'air entre Claire Chazal et l'acteur ? Interviewée par Paris Match, l'ancienne présentatrice du JT a accepté d'en dire un peu plus sur la nature de leur relation.

"On est de vieux amis et je l'aime beaucoup" a-t-elle révélé tout en levant les yeux au ciel, visiblement agacée qu'on lui prête une relation avec l'acteur. Très heureuse seule, celle qui a présenté les 23e Victoires de la musique classique en 2016 confie être très à l'aise dans son statut de femme célibataire. Libre comme l'air et se sentant parfaitement bien dans sa peau sans forcément partager la vie d'un homme, elle ajoute : "J'ai d'autres amis qui sont seuls par choix. J'aime aller au cinéma seule, voir une expo seule. J'aime être libre de mes jugements, ne pas être influencée."

Pour rappel, la journaliste - qui a pratiqué pendant près de 15 ans la danse classique - est maman de François (né le 29 avril 1995, fruit de son amour avec Patrick Poivre d'Arvor). Par la suite, elle s'est mariée au directeur général adjoint de TF1, Xavier Couture, en mars 2000. Trois ans plus tard, ils divorçaient. Dès 2003 et jusqu'en 2007, elle vit une histoire d'amour avec l'acteur Philippe Torreton. En 2007, elle officialise son idylle avec le mannequin Arnaud Lemaire. En 2015, elle annonce être célibataire.