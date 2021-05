Claire Chazal divorcée de Xavier Couture : cette rare confidence sur leur rupture

Dans une interview auprès des journalistes de Paris Match datant de 2019, Claire Chazal décrivait son ex-mari Xavier Couture comme "sa relation sexuelle la plus torride". Mariés de 2000 à 2003, le couple avait volontairement laissé planer le mystère concernant les causes de leur rupture. En 2017, le directeur des programmes et de la stratégie de France Télévisions avait finalement accepté de révéler pourquoi il avait décidé de quitter la journaliste fétiche de TF1 aux journalistes de Libération.

Prenant pour appui des propos de Claire tirés d'une récente interview de l'époque dans lequel elle indiquait : "Il y a comme un plaisir à l'assèchement, l'ascèse, à l'idée qu'on se tient, même qu'on s'affame. [...]. J'ai plus de plaisir à me priver qu'à être rassasiée", le directeur général adjoint de TF1 confiait : "Ces phrases résument bien Claire, et pourquoi je l'ai quittée". Grand épicurien adorant profiter de tous les plaisirs de la vie, Xavier révélait d'ailleurs qu'il avait passé sa vie "à kiffer". Deux caractères fondamentalement opposés qui n'ont malheureusement pas su tirer parti de leurs différences.

Dans son autobiographie Puisque tout passe parue en 2018, Claire Chazal évoquait également la peine qu'elle avait ressentie lorsque Xavier, qu'elle considérait comme l'homme de sa vie, l'avait quittée. "Je n'ai pas vu venir la fin. Je n'ai pas voulu. C'est lui qui a rompu... Sa voix était la seule à me combler, tantôt moqueuse, affectueuse, tantôt décidée ou rassurante. (...) Je n'aimais rien tant que le retrouver de retour d'un après-midi en mer, la peau salée, assoiffé..." écrit-elle. Des mots qui reflètent bien l'amour profond et sincère qu'elle éprouvait pour son ex-mari. Une rupture qui avait bouleversée l'ancienne journaliste de TF1 qui ajoutait, à propos de son mariage avec Xavier : "On s'était promis de se fermer les yeux. On n'a pas tenu cette promesse..."

Suite à son divorce avec Xavier Couture, Claire a été en couple avec Philippe Torreton jusqu'en 2007. La maman de François (fruit de ses amours avec PPDA) avait ensuite craqué pour le mannequin et animateur Arnaud Lemaire jusqu'en 2015. Aux dernières nouvelles, Xavier Couture était de son côté en couple avec l'animatrice Emmanuelle Gaume.