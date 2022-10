Philippe Torreton, ex de Claire Chazal : l'allusion inattendue de la journaliste à l'acteur

Philippe Torreton est un acteur flamboyant sur les écrans et sur scène. Il a aussi des mots forts dans les médias, pour défendre ses idées. C'est ainsi que celui qui fête ce 13 octobre 2022 ses 56 ans a pu faire des déclarations fortes dans la presse, contre Gérard Depardieu par exemple quand il a voulu s'installer en Belgique et rendre son passeport. Parfois, c'est le nom de Torreton qui est cité devant les caméras, et pas par n'importe qui : son ex Claire Chazal. Retour sur cet inattendu moment de télévision.

Un soir de 2017, Claire Chazal a remplacé au pied levé Christine Angot sur son fauteuil de chroniqueuse de l'émission On n'est pas couché présentée par Laurent Ruquier. L'ancienne star du JT de TF1 se retrouve donc assise aux côtés du controversé Yann Moix et a pour mission de réagir sur le travail des invités de l'émission.

Visiblement à l'aise dans son rôle de "snipeuse", Claire Chazal a donné son avis sur le livre Le Che à mort de Marcela Iacub. Alors qu'une photo de l'ouvrage et de son bandeau avec l'image de Che Guevara apparaît sur l'écran, la journaliste-star déclare : "J'avais une image un peu icônique de cet homme. J'en parlais avec Anny Duperey que le marketing faisait qu'on avait des photos avantageuses. Il avait une vague ressemblance avec Philippe Torreton, donc ça devait me plaire. C'était une formule un peu pour les midinettes."

Une allusion à son ancien couple avec le comédien qui n'a pas manqué de faire rire l'assistance, surprise que l'ex de PPDA distille ainsi un élément de sa vie privée en direct. Elle poursuit, à propos du dirigeant politique légendaire : "J'ai appris beaucoup de choses et je m'aperçois que la seule chose qui soit aimable chez lui c'est qu'il aime les livres, c'est qu'il aime la lecture."

Claire Chazal et Philippe Torreton ont formé un couple entre 2003 et 2007. Le célèbre Capitaine Conan a par ailleurs eu deux enfants, Louis et Marie, nés de son mariage avec la metteuse en scène Anne-Marie Étienne, puis deux autres avec son épouse la journaliste Elsa Boublil, Jeanne et Simon, nés respectivement en 2008 et 2011.