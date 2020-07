Philippe Torreton tueur en série : son rôle glaçant inspiré de faits réels

Philippe Torreton va jouer les tueurs en série pour TF1 et pas n'importe lequel. Comme l'annonce Satellifax, il va incarner Michel Fourniret que l'on surnomme l'Ogre des Ardennes.

Le téléfilm Fourniret, la traque (produit par UGC) est une adaptation du roman La Mésange et l'Ogresse d'Harold Cobert publié en 2016. Le tournage débutera le 10 août sous la direction d'Yves Rénier en région parisienne. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble en 2015 dans Flic tout simplement avec Mathilde Seigner.

C'est Isabelle Gélinas (Fais pas ci, fais pas ça) qui incarnera Monique Olivier, la compagne et complice de Michel Founiret. Elle est accusée de complicité de meurtre et de non-dénonciation des meurtres dont elle avait connaissance. Elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 28 ans. À noter que de nombreuses comédiennes ont refusé ce rôle. François-Xavier Demaison sera aussi au casting pour jouer le policier qui a arrêté Michel Founiret en 2003.

Michel Fourniret est un violeur, pédocriminel et tueur en série français. Il a avoué plus d'une dizaine de meurtres, dont celui de la petite Estelle Mouzin, 9 ans au moment des faits, dont le visage est connu de tous les Français. Ce dernier aveu remonte au 6 mars 2020, dix-sept ans après sa disparition.

La ressemblance physique entre Philippe Torreton et Michel Fourniret ne saute pas aux yeux, mais il ne fait aucun doute que le résultat sera bluffant. Comment oublier la transformation physique de Muriel Robin pour incarner Jacqueline Sauvage (également réalisé par Yves Rénier) ? Le réalisateur a un attrait particulier pour les histoires vraies et les affaires judiciaires. Il s'est également intéressé à l'affaire Patrick Dills en 2017 avec Je voulais juste rentrer chez moi. Inculpé pour le meurtre de deux garçons, ce dernier avait été reconnu comme une victime d'erreur judiciaire, après avoir passé treize ans et trois mois en prison.