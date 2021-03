La Traque, inspiré de l'affaire Michel Fourniret : l'horrible histoire de l'Ogre des Ardennes

Revenu sur le devant de la scène médiatique il y a tout juste un an en avouant le meurtre de la petite Estelle Mouzin, Michel Fourniret ne cesse de faire parler de lui depuis son arrestation en Belgique en juin 2003. Auteur de onze meurtres, celui que l'on surnomme l'Ogre des Ardennes, continue d'intriguer les enquêteurs qui pensent que le chiffre pourrait être plus élevé. La fiction s'intéresse aussi au phénomène et c'est Philippe Torreton qui incarnera en ce 15 mars le meurtrier, après une transformation physique remarquée. Pour lui donner la réplique, c'est François-Xavier Demaison qui a été choisi, dans le rôle de l'enquêteur en charge de l'affaire.

Pour Michel Fourniret, tout commence à Sedan en 1942 où il naît dans un milieu ouvrier austère, élevé par une mère qu'il décrit comme caractérielle. Après avoir commencé comme ouvrier, il est condamné une première fois en 1967 pour agression sur mineures puis est incarcéré en 1984 pour une dizaine d'agressions et de viols sur mineurs en région parisienne. Il purge alors une première peine et rencontre celle qui sera sa complice par la suite, Monique Olivier.

Ensemble, le couple s'installe dans l'Yonne, près d'Auxerre. C'est en 1987 que Michel Fourniret, avec l'aide de Monique Olivier, qu'il épousera deux ans plus tard et avec qui il a eu un enfant, entame sa folie meurtrière. Entre 1987 et 2003, il va ainsi séquestrer, violer et tuer onze femmes en France et en Belgique, sans être inquiété par la police. Il est finalement rattrapé par la justice lorsqu'il tente de kidnapper la jeune Marie-Ascension, âgée de 13 ans à l'époque, qui réussit à s'échapper de sa voiture et prévient un automobiliste qui permettra son arrestation.

La police belge prend connaissance des antécédents du personnage et après plusieurs interrogatoires, Monique Olivier finit par avouer les nombreux crimes commis par le couple durant des années. Michel Fourniret passe ensuite aux aveux, mettant fin à quinze années de traque. Après un procès très médiatique à la cour d'assise de Charleville-Mézières en 2008, Michel Fourniret est reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est actuellement incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim en Alsace.

Le téléfilm diffusé ce soir s'intéresse plus particulièrement à l'arrestation de Michel Fourniret, ainsi qu'au travail des enquêteurs pour démêler le vrai du faux dans les déclarations de Michel Fourniret, dont on n'a certainement pas fini d'entendre parler.