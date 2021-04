Obsèques d'Yves Rénier : les détails de l'adieu au Commissaire Moulin dévoilés

Yves Rénier est mort à 78 ans et laisse derrière lui quatre enfants dans le chagrin. Sa femme Karin, son pilier pendant presque trois décennies, est aujourd'hui une femme en deuil, qui doit se préparer à faire ses adieux à celui qu'elle a tant aimé.

Dans les pages du magazine Gala de ce jeudi 29 avril, qui retrace la vie et la carrière du défunt artiste - et donne aussi la parole à sa fille Lola - on découvre quelques détails sur les obsèques d'Yves Rénier. Son entourage, famille, amis proches et sans doute quelques collègues, pourront lui rendre un dernier hommage le vendredi 30 avril 2021 lors d'une cérémonie qui se tiendra à l'église de Neuilly-sur-Seine. Ville où habitait l'acteur quand il n'était pas en vadrouille sous le soleil de l'île de Saint-Barthélemy où il possédait une jolie villa. Un spot de rêve où il s'était fabriqué de beaux souvenirs en famille et entre amis puisque Johnny Hallyday - avec qui il s'était malheureusement éloigné - y vivait aussi.

Les obsèques d'Yves Rénier devraient se faire en petit comité en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de battre son plein. Le gouvernement a imposé des restrictions : pas de limite de participants à l'église tant qu'une rangée sur deux est libre et que deux sièges sont libres entre chaque personne ou groupe de personnes (type même famille). Quant aux cérémonies au cimetière, la jauge est fixée à 30 personnes. Yves Rénier était le patriarche d'une famille de quatre enfants et de deux petits-enfants, nul doute que seuls les très proches pourront être là.

Réputé pour son franc-parler, Yves Rénier n'avait jamais hésité à évoquer le sujet de la mort. Ainsi, il avait carrément parlé et plaisanté sur ses obsèques en 2008, dans son ouvrage Et si je m'étais trompé de vie. "À mon enterrement, toutes les femmes de ma vie formeront un cortège de pleureuses près de mon cercueil !", écrivait-il alors.