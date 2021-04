Mort d'Yves Rénier : Qui est son épouse Karin, son "pilier" pendant vingt-cinq ans ?

Yves Rénier est mort d'un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 78 ans dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. L'interprète inoubliable du Commissaire Moulin représente une grande perte chez de nombreux Français qui le portaient dans leur coeur. On n'ose pas même imaginer la tristesse éprouvée par son épouse, Karin Rénier, qui a confirmé son décès auprès de l'AFP samedi.

Pendant plus de vingt-cinq années, Karin et Yves Rénier ont formé un couple solide. En 2016, ils avaient même fêté leur 20e anniversaire de mariage depuis leur maison paradisiaque de Saint-Barthélemy. Patronne de l'agence de communication Victoria spécialisée dans la télévision, Karin Rénier partageait sa vocation avec son mari. Ensemble, ils avaient accueilli deux enfants : Jules (24 ans cette année) et Oscar (21 ans cette année). Le défunt comédien était aussi le papa de deux grandes filles, elles aussi dans le show business.

Assez discrets sur leur vie privée, Yves et Karin Rénier avaient su garder une certaine distance avec les médias. On peut cependant citer un entretien rare du comédien auprès de Gala, où il parlait de son épouse comme du "pilier" de leur famille recomposée. "Elle a un instinct familial très fort. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais passé un Noël loin de sa famille. C'est une chose que je n'ai jamais connue. Mon père et ma mère se sont séparés lorsque j'avais quatre ans", confiait l'acteur et réalisateur de Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi.

Avant de rencontrer Karin, Yves Rénier était déjà devenu père de deux filles, dont la comédienne Samantha Rénier (46 ans). "J'ai eu une fille d'un mariage, avec Virginie", avait confié l'ancien compagnon de Goldie Hawn à l'antenne de Non Stop People, en novembre dernier, évoquant son aînée. Ensuite, il avait eu Lola, devenue chanteuse.