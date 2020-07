"Jacqueline Sauvage est décédée en liberté": le bel hommage de François Hollande

Elle était devenue un symbole de la lutte des violences conjugales. Jacqueline Sauvage est décédée, le 23 juillet 2020, à son domicile de La Selle-sur-le-Bied, a fait savoir son avocate à Franceinfo. Cette mère de famille avait été condamnée en appel à dix ans d'emprisonnement pour le meurtre de son mari violent et incestueux envers ses enfants.

Grâce à la forte mobilisation de l'opinion publique, Jacqueline Sauvage avait bénéficié de la grâce présidentielle, donnée en 2015 par François Hollande. Aujourd'hui, l'ancien chef de l'État sait qu'elle est "décédée en liberté". "Le décès de Jacqueline Sauvage est d'abord une perte douloureuse pour sa famille et notamment pour ses filles qui l'ont courageusement accompagnée lors des épreuves qu'elle a traversées", a déclaré François Hollande dans un communiqué. C'est notamment grâce à sa rencontre avec les trois filles de Jacqueline Sauvage qu'il avait décidé de lui octroyer la grâce présidentielle.

"C'est aussi le rappel douloureux d'un drame conjugal qui avait bouleversé l'opinion publique, car Jacqueline Sauvage avait subi pendant des années des violences insupportables de la part de son conjoint. Beaucoup de femmes battues s'étaient reconnues en elle. Condamnée en 2015 pour le meurtre de son mari à plus de dix ans de prison, j'avais considéré comme président de la République que sa situation exceptionnelle justifiait, après quatre ans de détention, une mesure exceptionnelle. Je l'avais donc graciée et elle avait pu rejoindre son village et ses enfants. Aujourd'hui, je suis ému par sa disparition, je sais aussi que Jacqueline Sauvage est décédée en liberté", a souligné François Hollande.

L'ancien président avait également réagi au micro de France Bleu, plus tôt dans la journée. "Aujourd'hui qu'elle est morte, je me dis, dans mon for intérieur et dans ma responsabilité aussi de ma charge de président, que j'avais eu raison de la gracier, car elle morte chez elle et non pas en prison là où elle n'avait plus sa place", avait-il déclaré.