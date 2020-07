Mort de Jacqueline Sauvage, condamnée puis graciée pour le meurtre de son mari

Jacqueline Sauvage est décédée le 23 juillet 2020 à l'âge de 72 ans. La triste nouvelle a d'abord été annoncée par sa famille à La République du Centre, avant que l'une de ses filles et l'un de ses avocats n'indiquent que ses obsèques ont eu lieu mardi 28 juillet. Jacqueline Sauvage s'est éteinte à son domicile de La Selle-sur-le-Bied (Loiret), commune d'un millier d'habitants où elle a tué son mari, Norbert Marot, en septembre 2012.

Battue depuis de longues années - quarante-sept... -, cette mère de famille âgée de 65 ans au moment des faits a tué son époux à coups de fusil. Une journée qu'elle avait racontée en février 2017, dans l'émission Sept à Huit, sur TF1. "Il avait commencé à boire le matin à 11h. Ce jour-là, ça n'allait pas, c'était un lundi, il m'avait menacée", s'était-elle souvenue. "Il est rentré dans la chambre, a fracassé la porte, m'a traînée, jetée dans le couloir et m'a frappée encore d'un grand coup", avait-elle poursuivi. Et puis une phrase de trop l'avait poussée à commettre l'irréparable : "Il m'a dit : ''Je vais crever tes enfants, tes bâtards, te crever aussi'. Il m'a jeté un grand coup de poing dans la figure. Ça m'a fait comme une étincelle, je saignais." C'est alors que Jacqueline Sauvage est allée chercher son arme et a tiré à trois reprises sur son mari, avant d'appeler les secours. Et comme si ce drame ne suffisait pas, Jacqueline Sauvage a perdu son fils dans le même temps : quelques heures auparavant, Pascal s'était suicidé, ne supportant plus l'ambiance que faisait régner son père.

En 2014 puis en 2015 en appel, Jacqueline Sauvage a été condamnée à dix ans de réclusion criminelle pour ce meurtre. Une peine minimale pour ce type de crime qu'avait réclamée le procureur général. Emprisonnée, Jacqueline Sauvage a bénéficié d'une forte mobilisation. En janvier 2016, François Hollande, alors président de la République, lui a accordé une grâce partielle lui permettant une sortie de prison anticipée alors que sa condamnation prévoyait une période de sûreté incompressible de 5 ans. François Hollande a finir par lui accorder une grâce totale en décembre de la même année.

L'histoire de Jacqueline Sauvage a été portée au petit écran, avec le téléfilm Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi diffusé par TF1 en octobre 2018. Muriel Robin y incarnait Jacqueline Sauvage.