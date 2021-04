Mort d'Yves Rénier : Qui sont ses quatre enfants ?

C'est une terrible annonce qu'a faite Karin, la femme d'Yves Rénier : l'acteur est mort dans la nuit du 23 au 24 avril, victime d'un malaise cardiaque. Il avait 78 ans. L'artiste populaire laisse derrière lui quatre enfants, fruits de plusieurs histoires amoureuses.

Au cours de sa vie, Yves Rénier avait fait diverses rencontres côté coeur. Ainsi, il avait partagé la vie de Virginie, mère de sa fille aînée Samantha. Née le 3 décembre 1974, elle a emprunté le même chemin que son célèbre papa puisqu'elle est aussi devenue comédienne. Non contente d'avoir pu rejoindre les plateaux de tournage dès un plus jeune âgé, en incarnant le personnage de Marie, la fille du Commissaire Moulin dans la série à succès de son père.

On a notamment pu la voir dans Famille d'accueil, Brigade Navarro, Diane femme flic ou encore Section de recherches, Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi sous la direction de Yves et, depuis 2019, elle joue dans la série Demain nous appartient. Malgré sa carrière prometteuse, elle avait révélé que son papa ne suivait pas très attentivement ce qu'elle faisait. "Il ne suis pas particulièrement ma carrière (...) C'est plutôt moi qui le rejoins dans son univers que l'inverse", avait-elle confié à Purepeople. La jeune femme a fait de son papa un grand-père accompli en donnant naissance à un garçon.

Yves Rénier avait également accueilli une autre fille, Lola, née le 15 décembre 1986 de son histoire avec Hélène Zidi. Celle-ci avait également rejoint le show business, comme chanteuse. Ainsi, les téléspectateurs avaient pu la découvrir comme candidate de l'émission The Voice sur TF1 en 2013. Elle participait alors sous le pseudonyme Nell et s'était bien gardée de parler de sa filiation. "J'avais envie de me présenter, moi et non mes parents. De toute façon, personne ne le savait à la production (...) Je ne voudrais pas que mon père me paye un album. De toute façon il ne le fera jamais", disait-elle à Closer à l'époque.

Enfin, Yves Rénier était le papa de deux garçons : Jules, né le 4 octobre 1997, et Oscar né le 10 mai 2000 de son mariage avec Karin. Encore jeunes, ils se font plus discrets...