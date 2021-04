Mort d'Yves Rénier : sa fille Lola sort du silence, elle évoque un "amour tumultueux" mais inconditionnel

Yves Rénier est mort le 24 avril 2021, victime à 78 ans d'un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine, comme l'a révélé sa femme Karin. Depuis, ses collègues et amis lui ont publiquement rendu hommage mais ses proches, en deuil, gardaient le silence. Sa fille, Lola, a finalement accepté de dire quelques mots.

Interrogée par Gala, Lola (34 ans) a évoqué avec franchise la relation qu'elle entretenait avec son papa ; elle est née en 1986 de la relation de l'acteur avec Hélène Zidi mais le couple n'a jamais élevé sa fille en étant ensemble. "La vraie rencontre ne s'est pas faite tout de suite, il y a eu entre nous beaucoup d'incompréhension, une difficulté à communiquer. On s'est vraiment trouvés, il y a trois ans (...) Avec mon père, on se voyait bien sûr, mais c'était toujours tumultueux. Moi j'étais une écorchée vive. Il a été le manque de ma vie. Mais, depuis trois ans, j'avais enfin trouvé cet amour inconditionnel que je cherchais tant... Et maintenant, il va devenir un autre manque...", a-t-elle raconté.

Lola, qui est chanteuse et que le grand public avait pu découvrir lors de sa participation à l'émission The Voice sur TF1 en 2013 sous le pseudonyme Nell, avait donc réussi à reprendre une relation saine et épanouie avec son papa. Et ce n'était pas gagné puisqu'à la naissance de son fils Nino, Lola avait envoyé une lettre à Yves Rénier pour lui dire ce qu'elle avait sur le coeur depuis des années et cela avait causé trois ans de silence radio entre eux... C'est grâce à Karin que le contact avait été renoué.

Depuis, Lola aimait s'entretenir avec son célèbre papa. Ainsi, peu avant sa mort, ils avaient échangé quelques messages par téléphone. "J'étais à Barcelone et j'ai fait une chose que je ne fais jamais d'habitude, j'ai envoyé à papa une photo de moi en lui disant que je pensais à lui, que je lui faisais de gros bisous", a-t-elle relaté. Un geste tendre qui avait ému le mythique Commissaire Moulin. "T'es adorable ma fille", lui avait-il répondu. D'ultimes jolis mots pour Lola qui s'en souviendra toute sa vie...

Yves Rénier était aussi le papa de trois autres enfants, Samantha, Jules et Oscar.

