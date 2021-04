Mort d'Yves Rénier : "J'étais très impressionnée par cet homme", Ingrid Chauvin, sa partenaire de Dolmen réagit

Yves Rénier est mort. C'est sa femme Karin, son pilier, qui a fait la terrible annonce à l'AFP. Il a été victime d'un malaise cardiaque à leur domicile de Neuilly-sur-Seine. Celui que le grand public adorait pour son rôle dans la série policière Commissaire Moulin est désormais salué par de nombreux collègues du show business.

Très triste, Ingrid Chauvin n'a pas manqué de saluer la mémoire d'Yves Rénier qui avait été "un père de fiction dans Dolmen [mythique saga de l'été sur TF1 ayant fait jusque 12 millions de téléspectateurs, NDLR] en 2005, puis un amant dans la comédie Le Monsieur d'en face, en 2006" auprès du Parisien. La comédienne a déclaré : "Je me souviens de la toute jeune actrice que j'étais quand je l'ai rencontré la première fois, pour le tournage de Dolmen. J'étais très impressionnée par cet homme qui en imposait beaucoup. Sous cette carapace qu'on voulait bien lui donner, c'était un homme fondamentalement bon, tendre et extrêmement bienveillant à mon égard."

Sur une note beaucoup plus intime, Ingrid Chauvin a aussi fait une révélation sur leur amitié. "Il a été aussi le premier, en dehors de la famille, à rencontrer mon fils Tom en juin 2016. Il était présent à l'hôpital américain et le hasard a fait qu'il est venu le voir. C'est un moment que l'on n'oublie pas, parce que c'était pour moi un jour assez extraordinaire. Il l'a rencontré à un jour de vie et je n'oublierai jamais ce moment", a ajouté la populaire star de la série à succès Demain nous appartient.

Yves Rénier laisse derrière lui sa femme Karin ainsi que quatre enfants dont deux grandes filles ayant elles aussi choisi de faire carrière dans le show business.