Mort d'Yves Rénier : Sous le choc, Jean-Luc Reichmann lui rend hommage, TF1 aussi

Une terrible perte. Yves Rénier est mort. C'est sa femme Karin qui l'a annoncé par un message transmis à l'AFP, ce samedi 24 avril. Très vite, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de celui qui avait une immense popularité.

Sous le choc, l'animateur et comédien Jean-Luc Reichmann a partagé son chagrin sur Twitter. Il a ainsi posté une photo avec Yves Rénier et a écrit en légende : "Yves... Dis-moi que ce n'est pas possible. On était encore hier au téléphone. Je t'embrasse comme je t'aime." Les deux hommes se connaissaient de longue date, Yves Rénier ayant été une figure phare de TF1 pendant des décennies grâce à la série policière Commissaire Moulin diffusée de 1976 à 2008. Dernièrement, ils s'étaient donné la réplique dans un épisode de la série de Jean-Luc, sur la même chaîne : Léo Matteï, Brigade des mineurs.