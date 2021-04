Mort d'Yves Rénier : Quand l'acteur s'amusait à imaginer ses obsèques..

Yves Rénier est mort le 24 avril 2021, à son domicile de Neuilly-sur-Seine, victime à 78 ans d'un malaise cardiaque. Une terrible nouvelle communiquée par sa femme Karin. Depuis, ses proches et collègues lui rendent hommage, de la comédienne Muriel Robin à Ingrid Chauvin en passant par Jean-Luc Reichmann. L'artiste n'avait aucun tabou sur le sujet de la mort et avait déjà évoqué ses propres obsèques par le passé.

En 2008, année de fin de sa mythique série policière Commissaire Moulin, il publiait l'ouvrage Et si je m'étais trompé de vie. "À mon enterrement, toutes les femmes de ma vie formeront un cortège de pleureuses près de mon cercueil !", écrivait-il dans un extrait retrouvé par plusieurs confrères. Une drôle de vision pour ses obsèques alors qu'il a connu une vie amoureuse particulièrement riche, dont trois belles histoires d'amour ayant donné naissance à quatre enfants. Il avait aussi fréquenté un certain temps la célèbre actrice américaine Goldie Hawn en Californie avant de revenir en France.

Yves Rénier était né en Suisse mais avait vécu la majeure partie de sa vie dans l'Hexagone. Il naviguait entre la région parisienne et l'île de Saint-Barthélemy, où il possédait une maison. Lui qui a longtemps été le grand ami de Johnny Hallyday pourrait-il reposer à son tour au cimetière marin de Lorient ?

Yves Rénier surveillait sa santé. Il avait subi plusieurs opérations par le passé. Dans l'émission Thé ou Café il avait notamment relaté la promesse qu'il s'était faite pour rester en forme : "Je me souviens très bien, j'étais sur le chariot avec le gars qui m'emmenait sur la table d'opération, et j'allais être opéré du coeur. Et je regardais les néons défiler. Je me suis dit : 'Si tu te sors de cette merde, tu ne touches plus jamais une cigarette de ta vie.'" Une manière de pouvoir continuer sa carrière le plus longtemps possible et d'être un père présent pour ses enfants.