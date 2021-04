Mort d'Yves Rénier : "Il m'a permis de grandir personnellement", Muriel Robin partage sa vive émotion

L'émotion après le choc. Hier, nous apprenions la mort d'Yves Rénier, décédé d'un malaise cardiaque à l'âge de 78 ans. Un départ soudain que beaucoup de confrères et amis n'avaient pas vu venir. Depuis l'annonce de la disparition du célèbre Commissaire Moulin, de nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à Yves Rénier, à commencer par Muriel Robin, sa complice.

Amis de longue date, Muriel Robin et Yves Rénier avaient réuni leurs talents dans différentes productions. Récemment, on a pu le voir dans le projet I love you coiffure de la populaire humoriste sur TF1. Difficile également d'oublier leurs performances dans le téléfilm au succès retentissant, dont Yves était le réalisateur : Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi. Présente sur le plateau du 20 heures de TF1, Muriel Robin a eu quelques mots émus pour son complice, en évoquant logiquement leur collaboration sur l'histoire de Jacqueline Sauvage.

"Il était très sensible aux histoires vraies. Il voulait absolument traiter ce sujet donc ça m'a touché déjà. Je le remercie d'avoir traité ce sujet, de m'avoir choisie. Ça a changé les choses dans ma vie", a-t-elle confié le samedi 24 avril 2021. Auprès de France Info, elle a poussé ses confidences. "Il m'avait déjà fait part de son envie de travailler avec moi quelques années auparavant mais ça ne s'était pas fait pour diverses raisons. Quand il m'a proposé ce film sur Jacqueline Sauvage, j'ai tout de suite eu envie de le faire, évidemment. Yves m'a permis de rencontrer Jacqueline et je l'en remercie sincèrement. Il m'a offert un très grand rôle et m'a aussi permis de grandir personnellement. Grâce à lui, j'ai pu m'engager comme jamais je ne l'avais fait contre les violences conjugales", a-t-elle raconté.

De nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à Yves Rénier après l'annonce de sa mort. Jean-Luc Reichmann - avec qui il venait de tourner un épisode de Léo Matteï -, a écrit quelques mots sur Instagram, exprimant son choc : "Yves... Dis-moi que ce n'est pas possible. On était encore hier au téléphone. Je t'embrasse comme je t'aime."

Une soirée hommage est prévue lundi sur TF1 Séries Films avec la diffusion de deux épisodes du Commissaire Moulin.