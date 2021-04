Mort d'Yves Rénier : "C'était comme quelqu'un de ma famille", Mathilde Seigner en deuil

Yves Rénier est mort. C'est sa femme Karin, son pilier dans la vie pendant presque trois décennies, qui a confirmé son décès à l'AFP. L'acteur s'en est allé à leur domicile de Neuilly-sur-Seine. Très vite, de nombreux hommages ont fleuri de la part de collègues de TF1 et d'amis. La comédienne Mathilde Seigner est très éprouvée par ce décès.

Interrogée par Le Parisien, l'actrice a fait part de son chagrin. "On se connaissait depuis vingt-cinq ans. Je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontré, sûrement avec le clan Hallyday, il faisait partie de la bande de Johnny. Yves, c'était comme quelqu'un de ma famille. Mon père est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j'ai dite ce matin quand j'ai appris, c'est : il a rejoint papa. C'était une des personnes les plus importantes de ma vie", a-t-elle ainsi confié.

Mathilde Seigner connaissait Yves Rénier de longue date et, à un moment de leur amitié, était né un projet de collaboration pour le petit écran. Mais ce n'était pas gagné d'avance ! "On était amis depuis des années, on avait toute une bande de potes, on faisait des dîners, on partait en vacances ensemble, on était très liés et un jour il m'a dit, j'ai envie de te faire tourner (...) Il y avait des chaînes à l'époque comme France Télévisions, qui étaient réticentes à ce que ce soit lui le réalisateur, parce qu'il n'avait pas l'image d'un talent de metteur en scène. J'avais dit que je ne le ferai pas si ce n'était pas lui, et une semaine après ils ont dit oui. Ensuite, ils ne juraient que par lui", a-t-elle ajouté.

Finalement, Mathilde Seigner aura tourné sous la direction d'Yves Rénier a plusieurs reprises : Médecin-chef à la Santé (2012, sur France 2), Flic tout simplement (2016, sur France 2) et Je voulais juste rentrer chez moi (2017, sur France 2).

Le duo voulait se reformer une nouvelle fois avait confié Yves Rénier. "J'espère tourner, en septembre, une fiction, pour France 2, avec Mathilde Seigner. Ce ne sera pas dans le genre polar, mais plutôt sociétal, autour de l'euthanasie : pouvoir choisir le moment où l'on décide de partir. Je me suis inspiré du livre Le Tout Dernier Été, d'Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot", disait-il à Télé 7 jours dans une interview publiée le 22 avril.