Mort d'Yves Rénier : Sa folle histoire d'amour avec une célèbre actrice américaine

Avant de croiser la route de son épouse Karin, Yves Rénier était tombé follement amoureux d'une star américaine : Goldie Hawn. Interviewé par Gala en 2018, l'acteur star de la série Commissaire Moulin s'était souvenu avec émotion de son coup de foudre pour la mère de Kate Hudson dans les années 1980. Il avait rencontré pour la première fois l'actrice lors d'un casting pour un film américain. Immédiatement sous le charme, Yves avait décidé de tout quitter pour vivre aux États-Unis auprès de Goldie.

Déjà papa de Samantha (fruit de son amour avec Virginie), l'acteur et réalisateur se souvenait avoir éprouvé de la gêne vis-à-vis de sa fille restée en France. Il racontait : "Quelque temps après m'être séparé de la mère de Sam, je suis parti vivre aux États-Unis avec Goldie Hawn. Alors, effectivement, j'avais un sentiment de culpabilité quand je m'occupais de la petite Kate Hudson, qui avait quatre ans à l'époque, alors que ma fille grandissait loin de son père de l'autre côté de l'océan. J'étais un peu perdu, mais c'est la vie."

En 1983, Goldie Hawn décide finalement de quitter Yves Rénier pour vivre une idylle avec Kurt Russell, avec qui elle vit toujours actuellement. En 2016, Yves Rénier racontait au Matin suisse que c'était lui qui était à l'origine de la rencontre entre Goldie Hawn et Kurt Russel car il lui avait conseillé de le faire jouer dans le film Swing Shift de Jonathan Demme (1984). Suite à cette rupture, Yves rentre en France et fait la connaissance de Karin en 1992. Quatre ans plus tard, ils se marient.

Fou amoureux de Karin, il révélait en 2018 à Gala : "Je le suis toujours ! C'est ce qui m'étonne le plus d'ailleurs. Ça fait vingt-six ans que l'on vit ensemble et une telle longévité me paraît incroyable. Karin n'est pas étonnée puisque, pour elle, quand tu te maries, c'est pour la vie !"

Karin et Yves avaient formé une famille recomposée de quatre enfants : Jules et Oscar ainsi que Samantha et Lola (née de son histoire avec Hélène Zidi).