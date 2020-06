Jean-Luc Lahaye en couple: sa remarque très douteuse sur sa rencontre avec Paola

On dit que l'amour n'a pas d'âge. Voilà un couple qui le prouve une fois de plus. Jean-Luc Lahaye a présenté sa compagne Paola pour la toute première fois sur un plateau télé le 8 juin 2020 dans L'Instant de Luxe, sur Non Stop People. À 67 ans, le chanteur n'a jamais vraiment caché son attirance pour les femmes plus jeunes... une lubie qui ne le quittera pas de sitôt. Interrogé à ce propos devant sa très jeune partenaire, l'artiste a carrément ironisé sur la situation en expliquant, de manière un tantinet gênante, qu'il l'avait "choisie à l'échographie". "La vie est ainsi faite pour les hommes, a-t-il précisé. Les hommes ont toujours préféré être avec une compagne un peu plus jeune. En général ! Principalement les artistes."

Une femme en couple avec un homme plus jeune choque la planète entière. Mais pour Jean-Luc Lahaye, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On ignore à quand remonte leur rencontre, mais on sait qu'elle s'est faite à Montmartre. Paola travaille dans un club de parachutisme de Frétoy-le-Château, situé dans l'Oise, et semble prendre un malin plaisir à envoyer l'artiste au septième ciel. Le 31 janvier dernier, déjà, elle était là pour son homme aux obsèques de Michou. Elle était également aperçue à son bras plus tôt, le 29 novembre 2018, au marché de Noël du Jardin des Tuileries.

On n'en parle même pas souvent

En 2007, Jean-Luc Lahaye a été condamné à 10 000 euros d'amende pour "atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans". Huit ans plus tard, il a de nouveau eu affaire à la justice, qui le soupçonnait d'avoir fait appel à un réseau pour faire des propositions sexuelles à une mineure de moins de 15 ans et de détenir des images pédopornographiques. Pourtant, cela semble n'avoir jamais perturbé Paola. Elle a été "un soutien indéfectible" pour le chanteur. Leur différence d'âge, d'ailleurs, ne l'a jamais gênée. "On n'en parle même pas souvent, a-t-elle expliqué. Jamais même." Quant à Jean-Luc Lahaye, c'est avec fierté qu'il affiche son amour pour la jeune femme. "Ça va, elle te convient ?, a-t-il demandé à Jordan Deluxe avant de boucler son passage sur Non Stop People. Ça rend bien à l'image, tu peux demander à la régie ? Je pourrai avoir quelques photos de nous deux ?"