Jean-Luc Lahaye : Sa fille "nue et désorientée" après une chute de son immeuble

D'après les informations de Closer, Margaux Lahaye, fille du célèbre chanteur, serait tombée du deuxième étage de son domicile parisien. Aux alentours de 6h du matin, des pompiers auraient ainsi découvert la jeune femme au sol "nue et désorientée", selon nos confrères. Elle aurait chuté du deuxième étage de son immeuble, situé dans le 17e arrondissement de Paris.

Sur place, les secours auraient constaté que les fenêtres de son appartement étaient ouvertes, sans pour autant déterminer les causes de la chute de Margaux Lahaye. "Dans un état second, la jeune femme n'était pas, au moment de la prise en charge, en mesure de bouger les jambes", raconte Closer. Elle aurait rapidement été transportée à l'hôpital Georges-Pompidou, situé dans le 15e arrondissement de Paris. On n'en sait pas plus sur les circonstances exactes de l'accident.

Pour rappel, Margaux est la première fille de Jean-Luc Lahaye, issue de sa relation avec son ancienne épouse, Aurélie. Née en 1984, elle était apparue publiquement au bras de son papa à l'occasion de divers événements, notamment pour ses shows anniversaires. Margaux a également une petite soeur prénommée Gloria, née en 1986.

Jean-Luc Lahaye est toujours aussi proche de ses filles, qui lui ont été d'un soutien indéfectible lorsqu'il a été accusé "d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans" en 2007, puis "corruption de mineure" en 2015. "Elles l'ont très mal vécu, très mal. Mais elles n'ont jamais eu honte de moi. Je suis l'arbre principal, mes filles sont les premières branches, et elles sont fières de porter mon nom", avait confié l'artiste dans Les Terriens du dimanche (C8) en avril dernier.