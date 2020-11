Jean-Luc Lemoine : Photo de famille exceptionnelle, tacle aux "abrutis décomplexés"

Jean-Luc Lemoine fait de l'humour sur tout, ou presque. Mais à propos de sa vie personnelle, il reste plutôt discret. Il avait déjà, en janvier 2019, pris la pose à une rare occasion avec sa femme Adeline. Lundi 2 novembre 2020, sur Instagram, l'humoriste, comédien et animateur de 50 ans a partagé une nouvelle photo de famille exceptionnelle. Mais ce n'est pas tout : il en a profité pour faire passer un message fort à ses quelques 230 000 followers.

Sur le cliché en noir et blanc, ce sont les grands-parents de Jean-Luc Lemoine qui prennent la pose. "Je montre rarement des photos personnelles de ma famille mais là je me suis dit que c'était le moment, lance l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Déjà parce que je trouve cette photo de mes grands-parents magnifique mais aussi parce que ces derniers temps, quelques abrutis décomplexés ont lancé des appels à la violence contre la communauté asiatique. Pourquoi ont-ils fait ça ?... J'ai lu quelques explications fumeuses qui ne méritent pas d'être répétées ici tant elles sont une insulte à l'intelligence. Et après tout, faut-il vraiment trouver une logique chez des esprits dérangés ? J'ai hésité à réagir car en le faisant, en parlant d'eux, moi comme tous les autres, nous offrons une caisse de résonance à ces gens qui ne méritent que mépris et indifférence."