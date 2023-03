Jean-Luc Lemoine en couple depuis plus de 20 ans : rares photos d'Adeline, son épouse "blasée" par son humour

Leur couple n'a jamais recherché les projecteurs. Ensemble depuis 2003, Jean-Luc Lemoine et sa compagne Adeline ont toujours préféré rester discrets. Il faut dire que si l'humoriste, qui fête ses 53 ans ce lundi, est déjà plutôt rare dans les cérémonies et les endroits trop VIP, sa femme, quant à elle, reste encore plus dans l'ombre : en vingt ans d'amour, elle n'est apparue qu'à de très rares occasions à ses côtés.

En janvier 2019, elle avait cependant fait une petite exception à la règle en assistant avec lui au spectacle de Michèle Bernier, une amie de longue date du chroniqueur. Une rare sortie qui avait permis de découvrir la maman de Gaspard (15 ans) et Violette (12 ans), leurs deux enfants aujourd'hui adolescents. Mais qui ne s'est pas reproduit depuis : la célébrité, ce n'est pas vraiment son dada !

Pourtant, l'ancien complice de Cyril Hanouna avait confié que la jeune femme, souvent "blasée mais jamais fâchée" par ses sketches, n'était pas forcément mal à l'aise avec celle de son conjoint, qu'elle a rencontré au début des années 2000 par l'entremise d'amis communs. "Je faisais On a tout essayé. C'était le début", avait-il expliqué pour Télé-Loisirs. Elle n'a pas mal vécu cette montée en puissance de ma notoriété. Son beau-frère est réalisateur, donc avec ses soeurs, elle a toujours été dans un milieu où il y avait des gens qui fréquentaient des personnes un peu connues. Je n'ai pas l'impression qu'elle l'ait mal vécu."

Une rencontre "arrangée" par des copains célèbres

Il faut dire que l'humoriste n'est pas vraiment du genre à se la jouer star quand il est avec sa femme et ses enfants. D'ailleurs, il raconte sans mal leur rencontre "arrangée" par des copains, le "truc un peu foireux" selon lui. "Il y avait une de ses copines qui était en couple avec un de mes copains. Sa copine dit : 'Il faudrait que je te présente un copain de Jean-Rachid, qui est entre autres le producteur de Grand Corps Malade'. À l'époque, avec Jean-Rachid, on se connaissait depuis quelques années. J'avais co-écrit son spectacle solo. Il m'a dit la même chose : 'Il faut que je te présente quelqu'un...' On s'est rencontré comme ça. Normalement, c'est foireux, mais ça marché !" avait-il également confié avec humour à Télé-Loisirs.

Une belle histoire qui continue encore aujourd'hui pour l'animateur. Heureux dans sa vie professionnelle, avec son émission Samedi d'en rire, ses chroniques sur Europe 1 et ses spectacles, et dans sa vie privée... Que demander de plus ?