Jean-Luc Lemoine papa : ses timides confidences sur ses enfants Gaspard et Violette

Jean-Luc Lemoine est un véritable papa gaga. Avec Adeline, sa compagne depuis 2003, il a accueilli deux enfants, Gaspard (13 ans) et Violette (10 ans). En revanche, pas question pour lui d'exposer sa vie de famille sur les réseaux sociaux ou même de l'évoquer lors de ses passages télé. L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste a toutefois dérogé à sa règle lors de sa dernière interview accordée à Télé-Star.

En effet, en évoquant le deuxième confinement imposé en France à la fin du mois d'octobre, Jean-Luc Lemoine a révélé ses nouveaux passe-temps favoris en compagnie de ses enfants. "Je fais maintenant des montages vidéo et je me suis mis au bricolage. Je repeins tout ce qui me passe sous la main ! Ma fille Violette (...) s'y est mis aussi. Mon fils Gaspard avait adoré lors du premier confinement", a-t-il déclaré à nos confrères. Mais en plus des activités manuelles, le petit garçon a un autre hobby. "Il est repassé aux jeux vidéo", est obligé de reconnaitre son célèbre papa.

La dernière fois que Jean-Luc Lemoine s'était livré sur sa famille, c'était en 2016. Dans les pages de Voici, il assurait alors vouloir faire attention à être un papa "très précautionneux avec leur innocence" et à ce qu'ils soient respectueux des autres. L'humoriste confiait également ne jamais hésiter à leur faire régulièrement des déclarations d'amour : "Je n'ai pas de pudeur à leur dire que je les aime, car moi, on ne me l'a pas toujours dit et ça a créé des séquelles." En effet, dans ce même entretien, il racontait un souvenir peu agréable avec sa mère. "Quand j'étais gamin, j'ai demandé à ma mère : 'Est-ce que je suis beau ?' et elle m'a répondu sérieusement : 'Non tu es quelconque'. Ça m'a fait bizarre. (...) Du coup, moi, je dis tout le temps à mes enfants qu'ils sont beaux."