Jean-Luc Reichmann amoureux de Nathalie : ce qu'il "rate assez fréquemment" dans son couple

Jean-Luc Reichmann est un homme amoureux ! L'animateur et comédien de 60 ans file le parfait amour avec Nathalie Lecoultre depuis une vingtaine d'années. Avec elle, il forme un couple discret et très solide à la tête d'une famille recomposée de six enfants qui seraient âgés de 9 à 29 ans. Et le temps ne semble en rien effilocher leur amour même si Jean-Luc Reichmann se loupe parfois un peu.

En effet, le présentateur des 12 coups de midi a reconnu lors d'une interview pour Télé Star parue le 7 février 2022 ne pas être le plus grand des romantiques, surtout lorsqu'il s'agit de fêter la Saint-Valentin. "Je rate le coche assez fréquemment", a-t-il confié. Cette année, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre n'ont d'ailleurs pas prévu d'en faire un grand événement. Il promet toutefois de se rattraper : "On sera avec ma maman, à Toulouse, car on a un petit créneau à ce moment-là pour venir lui faire un bisou. Mais avant l'été, on s'est calé deux parenthèses pour partir tous les deux. On fêtera la Saint-Valentin à ce moment-là."

En plus de partager leur vie personnelle, Jean-Luc Reichmann et Nathalie travaillent ensemble. Ils collaborent sur la série policière Léo Mattéï pour laquelle, lui tient le rôle principal, et elle est co-scénariste. "Nathalie est à la base de l'artistique : les textes, les thèmes, le casting, etc... Et moi, je monte et je redescends à la chaîne pour leur communiquer nos propositions. On est très complémentaires", a-t-il expliqué.

La jolie brune a également en charge le bon déroulement des tournages et c'est d'ailleurs elle qui guide les comédiens, et donc son compagnon, devant les caméras. Ce qui leur vaut parfois des moments cocasses : "Cette année, c'est elle qui réalise la dernière soirée. Une mise à nu totale de tous les personnages, autant physiquement que moralement puisqu'elle m'a filmé tout nu !" Une scène osée que les téléspectateurs pourront découvrir dans la neuvième saison de la série policière, laquelle sera lancée le jeudi 17 février prochain sur TF1.