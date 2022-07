Jean-Luc Reichmann : Ce "violent" traitement qui faisait "atrocement mal" qu'il a suivi pour rien...

C'est un bel anniversaire pour Jean-Luc Reichmann et les équipes des 12 Coups de midi. Cette année marque les douze ans du célèbre jeu de TF1. Pour l'occasion, une compétition spéciale a été organisée avec les plus grands Maîtres de midi et un documentaire a également été diffusé autour des coulisses du programme. Le succès de l'émission, on le doit très certainement à Jean-Luc Reichmann. Toujours très bienveillant avec les candidats, il fait également le show à chaque numéro des 12 Coups de midi, laissant ainsi penser qu'il n'a aucun complexe.

Pourtant, Jean-Luc Reichmann n'a pas toujours été aussi bien dans sa peau, la faute à sa tâche de vin au nez. Le compagnon de Nathalie Lecoultre a même beaucoup souffert de cette spécificité physique. "À l'école, il y avait le petit, le gros, le rouquin. Et moi, j'étais la tâche. Dans la tête d'un enfant, ça reste gravé à tout jamais", a-t-il confié pour Ciné Télé Revue, dans le numéro paru le 30 juin 2022.

À l'époque, Jean-Luc Reichmann a alors tout fait pour se débarrasser de cet angiome. "Ma mère m'emmenait à l'hôpital pour que ça parte. On me mettait de la neige carbonique, ça faisait atrocement mal et ça se voyait encore plus, avec une croûte. C'était une horreur. C'était très violent. On a fait ça trois fois et j'ai demandé qu'on arrête", s'est-il souvenu.

L'animateur s'est donc résolu à vivre avec sa tâche de naissance très visible, non sans mal. "Le plus délicat, c'était l'adolescence. Une fille m'a dit qu'avec ma tâche sur le nez, jamais elle ne pourrait sortir avec moi. Mais si physiquement, ce n'était pas ça, je me suis aperçu qu'en faisant rire, ça rassemble beaucoup. C'est peut être grâce à cette différence que j'ai fait de la séduction mon métier", a-t-il déclaré. Jean-Luc Reichmann a tout de même camouflé ce détail physique pendant un temps à l'antenne, lorsqu'il présentait Les Z'amours. "Après une année, je commençais à effacer le fond de teint avec les doigts. Les producteurs voulaient faire de moi le gendre idéal, je leur ai dit que je ne me reconnaissais pas, ce n'était pas moi. J'avais l'âge d'assumer ma tâche", expliquait-il pour Voici en 2021.