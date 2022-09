Jean-Luc Reichmann et sa compagne Nathalie Lecoultre en deuil après la mort d'un être cher

Décidément, les coups durs s'enchaînent pour le couple qui s'est formé il y a un peu plus de vingt ans. Au début du mois d'août, c'est l'animateur lui-même qui perdait un être très proche de lui, à savoir sa maman Josette décédée à l'âge de 88 ans.

Le célèbre animateur de 61 ans avait annoncé ce drame sur Instagram, où il expliquait trouver du réconfort dans l'idée qu'elle est partie rejoindre son père Pierre, emporté en 2016 à 83 ans. "Maman, aujourd'hui je pleure, mon coeur ne brille plus, le tiens s'est éteint. Ce soir, ta place sera vide à la belote, car tu es partie rejouer avec Papa", avait-il écrit avec émotion. Et de poursuivre : "Je t'aime fort tu sais Maman et je sais que de là où tu es, tu nous vois et que tu veilles sur nous. Où que tu sois, où que je sois, tu seras toujours là, tout près de moi. Allez 'Haut les Coeurs' comme tu dis et merci... Merci Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Embrasse fort Papa."