"Aujourd'hui j'ai tellement mal" : Jean-Luc Reichmann effondré, sa mère est morte

Jean-Luc Reichmann n'a pas le coeur à rire ces derniers jours. Le célèbre animateur de 61 ans vient de vivre le drame qu'il redoutait sans doute le plus : celui de perdre sa maman. Josette est décédée à l'âge de 88 ans comme il l'a annoncé à travers un post Instagram ce jeudi 11 août.

Malgré sa souffrance, la figure des 12 Coups de midi a décidé de partager des photos joyeuses de sa maman chérie, sur lesquelles elle rayonne par son sourire. Désormais orphelin, il se console à l'idée qu'elle est partie rejoindre son père Pierre, emporté en 2016 à 83 ans. "Maman, aujourd'hui je pleure, mon coeur ne brille plus, le tiens s'est éteint. Ce soir, ta place sera vide à la belote, car tu es partie rejouer avec Papa", a-t-il légendé avec émotion.

Jean-Luc Reichmann veut ensuite ne se souvenir que des bons moments passés avec Josette, laquelle lui a transmis les bonnes valeurs qu'il tente d'honorer au quotidien, mais son chagrin reste inconsolable. "Tu mettais tous les jours du soleil dans ma vie Maman avec tes mots si justes, tes expressions si drôles, tes réflexions si désarçonnantes. Excuse-moi Maman mais aujourd'hui j'ai tellement mal. Je vais essayer de continuer le chemin que tu as tracé, celui de la magie de la vie que tu nous as ouvert avec Papa, mais avec ce sentiment insupportable du manque de toi, de ta voix au quotidien, de ton regard si malicieux et si complice, de ta présence si charismatique", lit-on encore.

Le compagnon de Nathalie Lecoultre précise par le biais de son texte que sa maman a poussé son dernier souffle il y a quelques jours, "le premier dimanche d'août", soit le 7 comme on peut le déduire. "Je t'aime fort tu sais Maman et je sais que de là où tu es, tu nous vois et que tu veilles sur nous. Où que tu sois, où que je sois, tu seras toujours là, tout près de moi. Allez 'Haut les Coeurs' comme tu dis et merci... Merci Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Embrasse fort Papa", a-t-il conclu, de manière poignante.