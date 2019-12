Ces stars nées le jour de Noël

Le jour de Noël est l'occasion d'une double fête pour certaines personnalités. En effet, un poignée de têtes célèbres est née un 25 décembre.

Dans notre diaporama ci-dessus apparaissent notamment Jean-Marc Généreux, Helena Christensen ou encore Dido. Ce mardi 25 décembre 2018, le danseur et juré de Danse avec les stars souffle ainsi sa 56e bougie, tandis que le mannequin danois célèbre son entrée (en beauté) dans la cinquantaine et que la chanteuse anglaise fête ses 46 ans.

Chez les stars françaises, ce jour de Noël marque aussi les anniversaires de l'animatrice Carole Rousseau, de l'acteur et rappeur La Fouine et de l'homme politique bien nommé Noël Mamère. Se cachent également dans notre diaporama une star de la musique écossaise, un Premier ministre qui a la cote et l'interprète d'un tube iconique des années 1980... Découvrez sans plus attendre de qui il s'agit !