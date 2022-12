Jean-Marie Bigard séparé de Claudia : rares photos de la mère de son fils Sasha

Non, Jean-Marie Bigard n'a pas toujours été en couple avec Lola Marois, contrairement à ce que l'on pourrait penser ! Bien qu'il vive un bonheur sans tâche avec la jeune femme, avec qui il a eu ses jumeaux Bella et Jules il y a dix ans, l'humoriste a également un passé sentimental. Et même un autre enfant ! Sasha, son aîné de 13 ans, est le fruit de la relation qu'il a longuement partagée avec Claudia, une sublime danseuse d'origine brésilienne qui a un temps fait partie de la troupe du Paradis Latin de Paris. Malheureusement, depuis leur divorce en 2009, papa ne voit plus tellement son grand garçon.

Ce n'était plus possible pour nous d'avoir un rapport

Quand il aperçoit son visage, c'est davantage en l'appelant sur Skype. Depuis qu'ils se sont séparés, Claudia est partie vivre très loin de Jean-Marie Bigard, à l'autre bout du globe, au Brésil avec Sasha. D'autant que la mésentente avait commencé, entre les amoureux, bien avant la naissance de celui-ci. "Nous étions séparés de corps, expliquait Jean-Marie Bigard dans les pages de Télé Loisirs à propos de cette rupture. Nous ne vivions plus sous le même toit. Mais je la chérissais comme ma femme officielle. Elle était gâtée : tout ce qu'elle voulait, elle l'avait. Mais ce n'était plus possible pour nous d'avoir un rapport ou de dormir dans le même lit."

Sa grossesse a été extrêmement dure

Bien sûr, l'humoriste fait le déplacement dès que possible jusqu'au Brésil pour rejoindre son fils - deux fois par an en général - et il retrouve avec un certain plaisir celle qui a partagé sa vie pendant disx-huit ans. Après tout, Jean-Marie Bigard et Claudia ont traversé de nombreuses épreuves ensemble, notamment pour parvenir à donner la vie à Sasha. Le garçon est effectivement né après onze tentatives de fécondations in vitro et énormément de patience. "Ça a été terrible, s'était souvenu son célèbre père. Cet enfant, il est arrivé par une fécondation in vitro, avec un ovule d'une femme russe et mon sperme. Claudia a accouché à 46 ans et sa grossesse a été extrêmement dure..."