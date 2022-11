Jean-Marie Bigard : Son fils Jules (10 ans) fait un doigt d'honneur, il a hérité de son caractère de feu !

En couple avec Lola Marois depuis des lustres, Jean-Marie Bigard est l'heureux papa de trois enfants. Son aîné Sasha, l'humoriste l'a eu avec Claudia, une jolie danseuse de la troupe du Paradis Latin, il y a douze ans. Puis il a eu des jumeaux, Jules et Bella, avec sa compagne actuelle. Le temps passe à une vitesse folle et ces deux-là ont fêté leur anniversaire le 11 novembre dernier... 10 ans, déjà ! "Joyeux vous mes anges, mes démons, mes artistes mes pianistes, mes acteurs, mes danseurs, mes trublions, écrivait alors leur maman sur les réseaux sociaux. Vous êtes indécents de beauté et de talents. Merci d'être vous."

Ma vie avec Jean-Marie n'a jamais été facile

C'est un bonheur fou pour Jean-Marie Bigard, qui aurait bien pu avoir quatre enfant au total. Sasha, son aîné, est né d'un don d'ovocyte, après onze tentatives infructueuses de fécondations in vitro. Il aurait dû, initialement, avoir une soeur jumelle ou un frère jumeau, qui n'a pas survécu. "C'était un peu dur, mais ma vie avec Jean-Marie n'a jamais été facile, expliquait Claudia au magazine Gala en 2009. J'ai fait quatre hémorragies dont une qui m'a conduite en réanimation. D'ailleurs, j'attendais des jumeaux mais l'autre bébé n'a pas tenu. A la deuxième, on a vraiment cru que le bébé ne tiendrait pas... Voilà pourquoi j'avais cette angoisse de mort ! Il y avait ma vie en danger et cette autre petite vie en moi."