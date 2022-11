Lola Marois et Jean-Marie Bigard : Leurs jumeaux Bella et Jules ont bien grandi, photos pour leurs 10 ans

Cela fait désormais plus de dix ans que Lola Marois et son mari Jean-Marie Bigard sont mariés. Entre-temps, la comédienne de 40 ans et l'humoriste de 68 ans sont devenus parents de jumeaux, Bella et Jules. Ces jumeaux sont nés prématurément. La petite Bella pesait 600 grammes à sa naissance et le petit Jules pensait 800 grammes. "J'ai fait du peau à peau avec eux, vécu ce tunnel affreux de trois mois. Je n'ai jamais cessé de les bichonner", avait confié Lola Marois dans les colonnes du Parisien en 2015.

Déjà 10 ans pour les jumeaux Bella et Jules

Et les enfants de Lola Marois et Jean-Marie Bigard ont bien grandi ! La preuve, leur mère Lola a partagé ce vendredi 11 novembre deux photos de ses jumeaux sur Instagram pour leur dixième anniversaire. Eh oui, dix ans ça se fête ! "10 ans. Joyeux vous mes anges, mes démons, mes artistes, mes pianistes, mes acteurs, mes danseurs, mes trublions. Vous êtes indécents de beauté et de talents. Merci d'être vous. Maman", a écrit Lola Marois en légende du post. On remarque d'ailleurs la ressemblance du petit Jules avec son père ! Les abonnés de la comédienne n'ont pas manqué d'adresser leurs jolis souhaits d'anniversaire aux petits Bigard : "Bon anniversaire aux deux merveilles", "Heureux anniversaire à vos jumeaux. Ils sont très beaux. Je n'en reviens pas qu'ils aient déjà 10 ans !", "Beau mélange de vous et votre mari, ils sont magnifiques !!", "Joyeux anniversaire à ces deux merveilles dont le papa et je suppose la maman sont très fiers."