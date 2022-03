Jean-Marie Bigard et la mort de son bébé : son ex-femme raconte le drame

Marié en 1991 avec une danseuse de la troupe du Paradis Latin d'origine brésilienne prénommée Claudia, Jean-Marie Bigard a vécu un véritable parcours du combattant pour avoir un enfant avec celle-ci. Ayant toujours rêvé de fonder une famille, le couple a réalisé onze tentatives infructueuses de fécondations in vitro. "C'était un peu dur, mais ma vie avec Jean-Marie n'a jamais été facile. J'ai fait quatre hémorragies dont une qui m'a conduite en réanimation. D'ailleurs, j'attendais des jumeaux mais l'autre bébé n'a pas tenu. A la deuxième, on a vraiment cru que le bébé ne tiendrait pas... Voilà pourquoi j'avais cette angoisse de mort ! Il y avait ma vie en danger et cette autre petite vie en moi", confiait Claudia à Gala en 2009, un mois après la naissance de leur fils.

Sa grossesse a été extrêmement dure

Enceinte de jumeaux, Claudia donne finalement naissance à un petit garçon prénommé Sasha, son frère jumeau n'ayant pas survécu. Même s'ils deviennent parents, le couple se sépare la même année, épuisé par les épreuves bouleversantes vécues ensemble. La danseuse est depuis retournée vivre avec son fils au Brésil.

"Comme il vit avec sa maman au Brésil, je le vois essen­tiel­le­ment par Skype, mais j'ai l'intention de le rejoindre dix jours", avait confié Jean-Marie Bigard à Voici en mai 2017. En effet, cette paternité a été vécue comme un miracle pour l'humoriste qui essayait depuis près de dix-huit ans d'avoir un enfant avec son épouse. "Cet enfant, il est arrivé par une fécondation in vitro, avec un ovule d'une femme russe et mon sperme. Claudia a accouché à 46 ans et sa grossesse a été extrêmement dure", se souvenait l'humoriste auprès de Télé Loisirs en janvier 2020.

Depuis 2009, Jean-Marie Bigard a officialisé sa relation amoureuse avec Lola Marois. Le couple s'est marié en 2011 et a eu deux enfants nés prématurément en novembre 2012, Jules et Bella. Fous l'un de l'autre, ils seraient même prêt à offrir un petit frère ou une petite soeur à leurs jumeaux. "Je lui dis : 'Allez je te fais un autre bébé.' Elle me dit : 'J'en rêve', précise-t-il. Il y a un autre truc qui est une autre alternative, c'est adopter. On rêve d'adopter." confiait ainsi Jean-Marie Bigard à Télé-Loisirs en janvier 2020. Après tout quand on aime, on ne compte pas !