Lola Marois "éperdument amoureuse" lors de sa première fois : ses souvenirs intimes

Lola Marois insaisissable ? C'est ce que ce sont demandés nos confrères de Playboy et c'est pourquoi ils ont consacré quelques pages à leur interview avec la comédienne dans leur dernier numéro paru lundi 27 décembre 2021, à la couverture ultra sensuelle avec Sonia Rolland. Lors de cet entretien, Lola Marois a eu le temps d'évoquer son nouveau projet musical, son époux Jean-Marie Bigard bien sûr ou encore sa place récurrente dans la série Plus belle la vie. Mais surtout, elle a répondu à des questions plus intimes, elle qui n'a aucun tabou.

"J'aime bien répondre à tout. Pas de langue de bois avec moi. On ne m'a encore jamais posé de questions trop intimes et qui m'ont gênées au point de dire 'je refuse de répondre à cette question'. Pas que je me souvienne en tout cas", a-t-elle expliqué. Lola Marois se souvient par exemple s'être volontiers confiée sur sa première fois il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. "Si je me suis livrée sur ma première fois, ce n'était pas seulement pour raconter ma vie. C'était un message pour les jeunes filles qui me suivent", assure-t-elle toutefois.

Et de rappeler : "Je racontais que ma première fois, je l'avais faite avec un garçon dont j'étais éperdument amoureuse et avec lequel je suis restée pendant trois ans à distance. Il habitait en Espagne et moi à Paris. Je me payais moi-même mes billets d'avions pour aller le voir. Et ce à toutes mes vacances scolaires." Avec ce récit, Lola Marois voulait "préconiser aux jeunes filles qui sont peut-être encore vierges d'attendre d'être vraiment amoureuse pour se livrer dans les bras d'un garçon."

Depuis ce premier amour, Lola Marois en a certainement connu d'autres mais elle a très vite trouvé une stabilité grâce à Jean-Marie Bigard, qu'elle a rencontré à l'âge de 24 ans et qu'elle n'a plus quitté depuis. Ils se sont mariés en 2010 et ont deux enfants ensemble, des jumeaux, Jules et Bella, âgés de 7 ans.