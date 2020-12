Jean-Marie Bigard ruiné : il a "quasiment tout donné" à son ex-femme

Jean-Marie Bigard a dilapidé sa fortune. Si on peut le croire dépensier et matérialiste - comme c'est le cas d'autres personnalités -, l'humoriste a confié dans L'info du vrai, le Mag (Canal) avoir donné une large partie de son patrimoine financier à son ancienne épouse et à leur fils, Sasha.

"Ma priorité, c'est plutôt d'aider donc je suis un très mauvais gestionnaire par déduction. J'ai eu une première femme, je lui ai quasiment tout donné certainement pour me dire 'elle ne manquera jamais de rien jusqu'à la fin de sa vie'. Et à mon premier fils, que j'ai eu avec elle et qui s'appelle Sasha, qui est au Brésil avec sa maman", a raconté Jean-Marie Bigard, évoquant ici sa relation de 11 ans avec Claudia, une danseuse d'origine brésilienne de la troupe du Paradis Latin. Leur fils Sasha (11 ans) est né d'un don d'ovocyte.

Aujourd'hui, Jean-Marie Bigard ne regrette pas ce choix, qui lui porte parfois préjudice. À l'époque, son avocate lui avait d'ailleurs conseillée de ne pas tout lui léguer. "J'ai voulu ça et même mon avocate a dit 'Eh, oh, vous êtes en train de vous faire plumer ! C'est-à-dire vous donnez tout quoi !' Mais c'est quoi tout ? Ou la moitié du tout ? Ou rien ?", a questionné celui qui a voulu se présenter aux élections présidentielles. Il a ensuite justifié son choix en citant un verset de la Bible. "Tu sais le mec qui essaie de rejoindre Jésus, à l'époque, et il lui dit : 'Je suis très très riche et j'ai donné la moitié de mon immense fortune. Est-ce que je peux te suivre ?' Jésus lui dit 'Non, il faut que tu donnes tout, sinon rentre chez toi'", a-t-il raconté, toujours dans L'info du vrai.

Aujourd'hui, Jean-Marie Bigard est en couple avec Lola Marois, avec qui il est marié depuis 2011. Ensemble, ils sont parents des jumeaux Jules et Bella (8 ans).

Comme il le confiait dans Les Grandes Gueules (RMC) le 3 décembre 2020, le père de famille a des difficultés à gagner sa vie depuis la pandémie. "Je n'ai plus un rond dans le sens où je suis absolument comme tout le monde, c'est-à-dire que je demande une autorisation de découvert à ma banque sinon j'ai trois mois de loyer de retard. Je ne vais pas pleurer, je suis encore dans ma position de milliardaire en n'ayant plus rien ! Si tu me demandes 500 euros, je vais aller les chercher au distributeur. Je ne vais sûrement pas me plaindre de mon sort. Mais si tu me demandes si je suis financièrement ruiné, je le suis, je le confirme !", déplorait Jean-Marie Bigard.