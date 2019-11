Jean-Marie Bigard : Ruiné, il offre 300 000 euros pour sauver la vie d'un malade

Derrière ses blagues parfois outrancières et le personnage bourru qu'il s'est forgé se cache un homme d'une générosité sans pareille. Très croyant, Jean-Marie Bigard a confié à la chaîne KTO l'unes des plus belles actions de sa vie. L'humoriste de 65 ans a révélé avoir emprunté 300 000 euros pour soigner le neveu de sa concierge atteint d'un grave cancer de la gorge. Il raconte sa rencontre avec celui qui allait changer sa vie :"Il arrive, il a le menton levé. Il a une boule qui va du menton au sternum. Il ne peut même pas baisser la tête." Très ému, il révèle : "Je lui dis :"Comment tu t'appelles ? Il me répond : "Juan De Deus", Jean de Dieu. Tu le crois ça ?"

Je suis riche de ce que je donne

Jean-Marie n'a aucune hésitation, il doit aider ce jeune homme coûte que coûte. Malheureusement, il apprend que le traitement nécessaire au traitement du jeune homme s'élève à plus de 300 000 euros. Mais peu importe, le mari de Lola Marois est bien déterminé à offrir de l'aide à cet homme destiné à mourir. Ruiné à l'époque, l'humoriste décide alors d'emprunter cette somme énorme.

Quelques mois plus tard, Jean-Marie a des nouvelles de son protégé. "Il rentre chez lui trois mois après le traitement est mis en route (...) Je vais essayer de pas pleurer. Il nous appelle et nous dit :"J'ai une rémission de mon cancer... Plus rien !" déclare-t'il.

Une semaine après, Jean-Marie Bigard se voit offrir une proposition de 400 000 euros pour figurer dans une publicité. Un hasard ? Certainement pas pour le showman qui indique :"Toutes les actions me sont rendues à chaque fois. Je suis riche de ce que je donne." Il poursuit :"Si tu raisonnes comme ça, je te jure, qu'est-ce que tu vis mieux. Et ton prochain vivra mieux aussi. Et mon pote, à la fin, on vivra tous mieux."