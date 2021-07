Jean-Marie Bigard marié lorsqu'il a rencontré Lola Marois : "Je me suis sentie à la mauvaise place"

Alors qu'elle n'avait que 24 ans, Lola Marois rencontrait pour la première foisJean-Marie Bigard. Immédiatement, la jeune femme tape dans l'oeil de l'humoriste, marié à l'époque avec Claudia, danseuse du Paradis Latin et mère de son fils Sasha. Interviewée par Purepeople en 2017, elle racontait les dessous de leur coup de foudre : "Il était marié mais séparé de coeur comme je l'ai expliqué. Je me suis sentie à la mauvaise place. Tomber amoureuse d'un homme marié et âgé de vingt-huit ans de plus que soi n'est pas une situation très simple. Ça a même été compliqué avec mes parents, mes proches. Je me suis même demandé si ma propre famille pensait que j'étais avec lui pour de mauvaises raisons. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un de connu et de plus âgé, les gens se posent des questions. J'ai été jugée et j'en ai souffert."

Entre eux, tout a commencé dans les coulisses du spectacle Mon psy va mieux autour d'une coupe de champagne. Invités sur le plateau de TPMP en octobre 2020, les parents de Bella et Jules (nés en 2012) avaient dévoilé les secrets de leur rencontre. "Une amie en commun m'a invitée à son spectacle et elle m'a dit qu'on avait le droit de boire une coupe de champagne avec lui en backstage. J'ai dit 'Ah bon ?!' Je l'ai trouvé brillant, il m'a fait rire au spectacle. Comme promis on est allées dans la loge, il nous a servis une coupe de champagne et ne regardait que moi. 'Qu'est-ce que vous êtes belles les filles !' Il était en arrêt sur image ! J'étais gênée ! Il m'a très vite invitée à dîner. C'est comme si on se connaissait depuis des années", expliquait Lola Marois face à son époux qui confiait de son côté avoir "ramé" pour la séduire.

"Peluches, mots doux, surprises,...", Jean-Marie Bigard n'avait pas lésiné sur les moyens et s'était montré très romantique pour conquérir la jolie blonde. "Il n'a pas ramé tant que ça !" ajoutait Lola Marois, "On s'est très vite entendus intellectuellement. Après, ça a été un peu plus long..." "J'ai eu du mal à me mettre dedans quand même...", concluait l'humoriste.