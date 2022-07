Lola Marois dans un "couple libre" avec Jean-Marie Bigard ? Explications après des propos intriguants

Au début de l'année 2022, Lola Marois offrait une interview à Jordan De Luxe pour Télé Loisirs. Et la comédienne y tenait des propos qui ont retenu l'attention. En effet, elle évoquait sa relation avec son mari Jean-Marie Bigard et la grande liberté qu'ils s'accordaient. "Dans la vie de tous les jours, on se laisse énormément de liberté, on sort, on fait ce qu'on veut. J'aime pas dire qu'on n'est pas un couple libre, c'est pas vrai", déclarait-elle.

Il n'en fallait pas plus pour qu'il soit imaginé que les amoureux étaient d'une certaine manière polygames. Dans les pages du nouveau numéro du magazine Public, paru ce 8 juillet 2022, Lola Marois a donc rectifié ses dires. "Pas du tout ! Mes propos ont été déformés ! Je suis libre par nature mais je suis totalement monogame", a-t-elle assuré. Et de continuer : "Il n'est pas question d'aller voir ailleurs, je préfère quitter que tromper. J'ai juste dit que s'il y avait quelque chose de son côté, je préférais ne pas le savoir".

Lola Marois et Jean-Maris Bigard qui se sont dit "oui" il y a dix ans se sont donc bel et bien jurés fidélité. Et ce n'est pas leur grande différence d'âge qui viendrait entacher leur bonheur. Car rappelons que 28 ans les séparent. La jolie blonde était âgée de 24 ans lorsqu'elle a rencontré l'humoriste, qui en avait 52. "On s'est rencontrés après l'un de ses spectacles, il ne me lâchait pas du regard ! Et il m'a invité à un dîner un soir, chez des amis. C'est là qu'on a eu le coup de foudre. Il y avait peut être quinze personnes autour de nous mais on était seuls au monde. On était connectés, il me faisait rire et moi aussi. Je le trouvais beau, athlétique, mais surtout très fin d'esprit. Je n'ai pas du tout trouvé qu'il faisait vieux", s'est-elle souvenue pour Public.

La différence d'âge a en revanche été un problème pour son père qui a "assez mal" réagi en apprenant leur relation. "Jean-Marie est plus vieux que lui !", a-t-elle révélé. "Ça a été un peu long de lui faire admettre. Mais ma mère, très baba cool, l'a adopté tout de suite. Idem pour ma grand-mère, qui est une juive sépharade. Elle avait juste un regret... Qu'il ne soit pas de 'chez nous' !" Quoi qu'il en soit, Lola et Jean-Marie ont pu faire leur vie ensemble et ont même eu deux enfants ensemble, les jumeaux Bella et Jules (9 ans).