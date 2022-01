Jean-Marie Bigard et Lola Marois : Leurs jumeaux, des grands prématurés de 600 et 800g, ils ont vécu l'enfer

Concrétiser leur amour en accueillant des jumeaux a sans doute été la plus belle chose... mais aussi la pire des expériences. Jean-Marie Bigard et Lola Marois se sont mariés en juin 2011, se promettant de rester solides et solidaires pour le meilleur et pour le pire. Or, les problèmes sont très vites arrivés. La comédienne, héroïne de la série Plus belle la vie, est tombée enceinte de deux enfants et a accouché bien trop tôt, au bout de 6 mois, en novembre 2012.

Un tunnel affreux de trois mois

Bella et Jules sont leur plus grand bonheur. Mais quand ils sont arrivés sur notre terre, la petite fille et le petit garçon ne pesaient que 600 et 800 grammes. C'est ainsi qu'ils ont passé leurs premiers mois dans des incubateurs, en néonatologie, et qu'ils ont dû attendre bien longtemps avant de rejoindre la chaleur du foyer, les bras de leurs parents. "Tu ne sais même pas si tes deux petits vont finir la journée vivants, se souvenait Lola Marois dans les colonnes du journal Le Parisien en 2015. J'ai fait du peau à peau avec eux, vécu ce tunnel affreux de trois mois. Je n'ai jamais cessé de les bichonner."

Vous le savez sans doute, cette histoire finit bien. Bella et Jules ont aujourd'hui 9 ans et Lola Marois ne se privent pas de les aimer plus que de raison. Pour s'assurer que chaque personne qui se retrouve dans sa situation ait un exemple positif qui redonne de l'espoir, elle a couché son expérience sur le papier. Le journal intime qu'elle a tenu pendant toute cette période est devenu un livre, intitulé A demain mes amours, paru en 2013 aux édition Michel Lafon.