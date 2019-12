Jean-Pierre Castaldi : Victime de "sextorsion", l'acteur a "paniqué"

Mercredi 18 décembre 2019, Jean-Pierre Castaldi est apparu dans le 19/20 de France 3 pour y faire un témoignage étonnant... Victime d'un "chantage à la vidéo intime", appelé "sextorsion" par les enquêteurs, l'acteur de 75 ans révèle avoir reçu plusieurs e-mails menaçants.

"J'ai remarqué que vous aviez des goûts très... particuliers en matière de 'pornographie'. J'ai tout simplement enregistré une vidéo en écran scindé avec (...) votre webcam vous enregistrant en train de vous... amuser", avertissent les fameux mails, avant de réclamer 550 euros, soit "un juste prix pour notre petit secret".

Directement visé, Jean-Pierre Castaldi avoue avoir paniqué. D'autant plus que les hackeurs affirmaient avoir accès à tous ses comptes bancaires... "J'ai vraiment senti une menace, à la façon dont c'est écrit, c'est pour ça que j'ai paniqué !", avoue-t-il. "Si vous payez, il va toujours vous réclamer de l'argent ! De toute façon, je n'aurais pas payé...", affirme l'acteur.

Heureusement, la menace a été éradiquée puisque les deux arnaqueurs ont été arrêtés. Le premier en septembre et le second s'est rendu de lui-même à la police au début du mois de décembre. À la surprise générale, il s'agissait de deux jeunes Français de 21 ans, tous les deux particulièrement intelligents mais "désociabilisés".

En l'espace de quelques mois, les jeunes hommes ont réussi à envoyer plus de 20 millions de mails à des particuliers, mais aussi à des hauts fonctionnaires. À ce jour, un total de 28 000 personnes ont signalé l'arnaque et plus de 2 000 d'entre eux ont décidé de porter plainte.