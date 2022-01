Jean-Pierre Darroussin en couple avec Anna, 26 ans de moins que lui : c'est elle qui l'a dragué !

Cupidon réserve parfois des surprises à ceux qu'il cible de son arc. Chaque histoire d'amour a, par exemple, été un cadeau pour Jean-Pierre Darroussin, pourtant si discret à propos de sa vie privé. S'il refuse de dévoiler le nombre de ses conquêtes, et d'en dire trop à propos d'Anna, l'actuelle femme de sa vie, le comédien assurait en 2018 qu'il ne faisait jamais le premier pas. "Elle vous confirmeront toutes que je ne suis pas un dragueur", promettait-il en tout cas à Daphné Bürki, en 2018, sur le plateau de l'émission Je t'aime etc. sur France 2.

Depuis l'année 2009, Jean-Pierre Darroussin est en couple avec Anna Novion, qu'il est arrivé à séduire malgré leur vingt-six ans d'écart... et à son insu ! "Il y a une grande différence d'âge entre nous, donc moi je n'imaginais pas que ce soit possible" expliquait alors l'acteur de 68 ans. Qu'importe les mois qui les séparent, les amoureux ne se quittent plus depuis plus de douze ans. Ils n'ont jamais sauté le pas du mariage mais se sont tout de même pacsés. Et ils n'hésitent pas, malgré tout, à se surnommer, avec beaucoup d'affection, "ma femme" et "mon mari". Tout ceci n'est donc qu'une bête question de papiers...

Qui est Anna Novion, la compagne de Jean-Pierre Darroussin ?

C'est la passion du septième art, sans doute, qui a réuni ces deux-là. Anna Novion n'est pas comédienne, comme son partenaire de vie, mais réalisatrice et scénariste. La cinéaste franco-suédoise, originaire de Paris, est notamment à l'origine des films Les grandes personnes et Rendez-vous à Kiruna dans lesquels son chéri joue - l'un a été sélectionné lors de la semaine de la critique du Festival de Cannes, l'autre a été élu meilleur film au Festival du Caire. Avant de la rencontrer, Jean-Pierre Darroussin avait été marié à Geneviève Adrey, avec qui il a eu deux filles, Marie et Juliette. Il est récemment redevenu papa, en 2014, puisque son fils Vincent a rejoint la famille...

