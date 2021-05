Jean-Pierre Mader hospitalisé : le chanteur blessé donne de ses nouvelles

Il se souviendra longtemps de cette balade au grand air ! Jean-Pierre Mader, 65 ans, a été victime d'une violente chute à vélo jeudi 13 mai dernier alors qu'il se promenait dans la ville de Toulouse. Sévèrement blessé à la jambe, le chanteur a perdu le contrôle de son vélo "pour une raison indéterminée", comme le rapporte le journal La Dépêche. Pris en charge par les sapeurs pompiers, le natif de la ville rose a été emmené aux urgences du CHU Purpan.

Je veux remercier plus que jamais ce personnel soignant qui ne compte ni ses heures, ni son investissement

Résultat : une jambe cassée pour Jean-Pierre Mader ! Heureusement pour lui, il a pu être rapidement opéré par le personnel médical du CHU. Très reconnaissant de l'efficacité des soins reçus, le chanteur a tenu à exprimer son admiration pour les soignants. "En plein Covid, je veux remercier plus que jamais ce personnel soignant qui ne compte ni ses heures, ni son investissement. Ils ont été parfaits avec moi", déclare-t-il.

Une mésaventure qui aurait pu mal tourner pour l'un des piliers de la tournée Stars 80, mais qui finalement se termine bien puisqu'il a pu rentrer chez lui assez rapidement après l'opération. "Je suis en béquille donc je n'ai pas le choix... Je vais me reconfiner pour le coup", a lancé Jean-Pierre Mader plein d'humour au journaliste qui l'interrogeait.

Le chanteur n'a qu'un objectif en tête : être sur pied pour l'été !

Le chanteur a désormais un objectif en tête, être en pleine forme pour l'été : "J'ai six semaines de rééducation et tout ira pour le mieux mi-juillet". Mais pourquoi donc cet impératif de juillet ? Et bien tout simplement pour reprendre la série de concerts Star 80 en compagnie d'autres artistes comme Cookie Dingler, Julie Pietri ou encore Jean-Luc Lahaye. "Je serai d'attaque pour quelques dates avec Stars 80 à la mi-juillet", assure-t-il, avant de poursuivre : "J'espère aussi me rétablir à 100% rapidement pour reprendre la tournée Stars 80 en 2024 comme convenu".

De très bonnes nouvelles pour Jean-Pierre Mader qui, après avoir mis sa vie en danger, semble prendre les choses de manière positive. "La vie ne s'arrête pas pour moi, loin de là !", conclut-il plein de positivisme !